La formazione Primavera del Cosenza ha centrato ieri l’obiettivo stagionale. I lupacchiotti infatti sono riusciti ad imporsi 2-0 nel derby contro il Crotone, riuscendo a centrare la salvezza con un turno d’anticipo. Ora i punti in classifica per i rossoblù sono 26, quando alla fine manca un turno. Irraggiungibili per Salernitana, a quota 21, e lo stesso Crotone, retrocesso da tempo con 12.

Percorso lungo e difficile

E’ stata un’annata faticosissima per i ragazzi di mister Antonio Gatto. Il tecnico lametino ha iniziato la stagione a pochi giorni dall’inizio del campionato. Ad un certo punto sembrava quasi dovesse andar via per approdare alla Vigor Lamezia. Ma poi la decisione di rimanere in sella con l’unità ritrovata e la squadra che ha iniziato piano piano a venire fuori dalle sabbie mobili. Nelle ultime gare uno sprint finale importante nel quale ha svolto un ruolo decisivo anche mister Giovanni Vilardi, ingaggiato un mese fa dai lupi per fargli da vice. Con l’arrivo del tecnico belvederese il Cosenza è rimasto imbattuto centrando 3 pareggi prima della decisiva vittoria di ieri per 2-0 firmato dai gol di Valente e di Randazzo. Ora ci sarà da programmare il futuro. L’importante, ma questa resta un’utopia, sarebbe quello di programmare per tempo la stagione e non inseguire come ogni anno gli altri.