I proiettili sarebbero partiti da una discesa nei pressi di una ringhiera, in una zona dove al piano inferiore si trovava un gruppo di ragazzi extracomunitari
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Serata di paura a Cosenza, dove una nuova sparatoria ha turbato la tranquillità di un sabato sera. I colpi, esplosi nei pressi dell’Autostazione, hanno riecheggiato tra le vie del centro cittadino, a poche decine di metri da piazza Bilotti, solitamente affollata da famiglie e giovani.
La dinamica
Secondo le ultime indiscrezioni, i proiettili sarebbero partiti da una discesa nei pressi di una ringhiera, in una zona dove al piano inferiore si trovava un gruppo di ragazzi extracomunitari. È da lì che due persone, con il volto coperto da caschi integrali, avrebbero aperto il fuoco per poi fuggire a tutta velocità a bordo di uno scooter privo di targa, dileguandosi tra le strade del centro.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, che hanno transennato l’area ed eseguito i rilievi balistici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, mirano a chiarire il movente dell’azione e a individuare i responsabili.
Resta alto il livello di allerta
Gli investigatori non escludono che l’episodio possa rappresentare un avvertimento legato agli ambienti del traffico di droga attivi nell’area urbana e nell’hinterland cosentino. A fornire i primi elementi utili sarebbero stati alcuni testimoni, che avrebbero raccontato ai militari le modalità dell’azione, confermando la dinamica dei colpi esplosi nei pressi della fermata degli autobus.