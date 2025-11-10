I proiettili sarebbero partiti da una discesa nei pressi di una ringhiera, in una zona dove al piano inferiore si trovava un gruppo di ragazzi extracomunitari

Serata di paura a Cosenza, dove una nuova sparatoria ha turbato la tranquillità di un sabato sera. I colpi, esplosi nei pressi dell’Autostazione, hanno riecheggiato tra le vie del centro cittadino, a poche decine di metri da piazza Bilotti, solitamente affollata da famiglie e giovani.

La dinamica

Secondo le ultime indiscrezioni, i proiettili sarebbero partiti da una discesa nei pressi di una ringhiera, in una zona dove al piano inferiore si trovava un gruppo di ragazzi extracomunitari. È da lì che due persone, con il volto coperto da caschi integrali, avrebbero aperto il fuoco per poi fuggire a tutta velocità a bordo di uno scooter privo di targa, dileguandosi tra le strade del centro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, che hanno transennato l’area ed eseguito i rilievi balistici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, mirano a chiarire il movente dell’azione e a individuare i responsabili.

Resta alto il livello di allerta

Gli investigatori non escludono che l’episodio possa rappresentare un avvertimento legato agli ambienti del traffico di droga attivi nell’area urbana e nell’hinterland cosentino. A fornire i primi elementi utili sarebbero stati alcuni testimoni, che avrebbero raccontato ai militari le modalità dell’azione, confermando la dinamica dei colpi esplosi nei pressi della fermata degli autobus.