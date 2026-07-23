Simone Mazzocchi saluta il Cosenza tramite il proprio profilo Instagram. L’attaccante è passato a titolo definitivo allo Spezia dopo aver disputato le ultime tre stagioni con la maglia dei rossoblù.

Il saluto di Mazzocchi a Cosenza

Cara Cosenza, Cari Cosentini,

dopo 3 anni è arrivato il momento di salutarvi e non è facile trovare le parole giuste per ringraziarvi.



Sono arrivato in punta di piedi e mi avete accolto e fatto sentire a casa fin dal primo giorno con estrema gentilezza, senza chiedere nulla in cambio.



Ogni volta che ho indossato questa maglia l’ho fatto con orgoglio dando tutto me stesso, perché a Cosenza si gioca per una storia e una città appassionata. Ed io solo in questo modo potevo ricambiare l’affetto e la fiducia che mi avete dimostrato!



Ora inizia una nuova sfida, ma una parte di me rimarrà per sempre qui, in ogni angolo di questa città, in ogni stretta di mano, abbraccio, sorriso e saluto. Vi porterò per sempre con me e continuerò a tifare per voi anche da lontano.



Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili.

Grazie a tutti i miei compagni di viaggio che mi hanno accompagnato in questi anni, agli allenatori, alla società e a chi lavora dietro le quinte.

Grazie ai tifosi.

Grazie a tutte le persone che ho conosciuto e ai nuovi amici che mi hanno accolto come un figlio, ve ne sarò per sempre grato.



Spero possiate tornare dove questi colori meritano di stare.



Grazie di cuore Cosenza per avermi permesso di scrivere una capitolo della mia vita qui.