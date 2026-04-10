La ragazza si stava dirigendo con una compagna verso i Due Fiumi per prendere il bus quando un uomo e una donna si sono avvicinati in modo minaccioso colpendola in testa

Un bruttissimo episodio ai danni di una studentessa è avvenuto ieri nella zona di piazza Riforma, a Cosenza. A denunciare l’accaduto è la madre della ragazza, che ha deciso di rendere pubblica la vicenda per richiamare l’attenzione su un clima di crescente preoccupazione tra le famiglie.

Secondo quanto ricostruito, la giovane era appena uscita da scuola, dall’istituto “Lucrezia della Valle”, intorno alle 16.20, e si stava dirigendo insieme a una compagna verso la fermata del bus, nei pressi dell’area dei Due Fiumi. È in quel momento che sarebbe avvenuta l’aggressione.

«Mia figlia stava attraversando quando all’improvviso un uomo le ha sferrato uno schiaffo tra il collo e la testa», racconta la madre, ancora scossa. L’uomo, descritto come alto e con un abbigliamento trasandato, non era solo: con lui c’erano una donna dai capelli ramati e due bambini.

La ragazza, sotto choc, ha immediatamente contattato la madre, che si è recata sul posto nel tentativo di rintracciare gli aggressori. «Ho girato per circa tre ore, ma non sono riuscita a trovarli», spiega.

La famiglia ha annunciato che nella giornata di oggi verrà presentata una formale denuncia alle autorità competenti, affinché vengano avviati tutti gli accertamenti del caso e si possa risalire ai responsabili.

Nella segnalazione emerge anche un senso diffuso di esasperazione e insicurezza. «Molte persone vivono le mie stesse preoccupazioni», scrive la madre, sottolineando come episodi simili alimentino la paura, soprattutto tra i più giovani.

L’area in cui si è verificato l’episodio è una delle più frequentate della città, soprattutto negli orari di uscita dalle scuole, e proprio per questo la vicenda riaccende il tema della sicurezza negli spazi pubblici.

Spetterà ora alle forze dell’ordine verificare quanto accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.