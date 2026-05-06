Nei giorni scorsi, in viale Cosmai a Cosenza, il taglio degli alberi nel parcheggio del Comando provinciale della Guardia di Finanza ha acceso domande e malumori tra i residenti. Sui social sono comparsi commenti e segnalazioni, con la richiesta di chiarimenti su un intervento che, a molti, è apparso improvviso.

La ragione, però, è legata a un’esigenza precisa: sicurezza. Secondo quanto appreso, le piante sarebbero risultate instabili e potenzialmente pericolose, con rischi non solo per i passanti ma anche per il personale impegnato all’interno della struttura. Un tema tornato d’attualità dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la Calabria, con forti raffiche di vento e danni registrati in diverse aree del territorio.

Il taglio non sarebbe stato deciso “a vista”. Il Comando provinciale, guidato dal generale Giuseppe Dell’Anna, ha avviato un iter tecnico-amministrativo: prima l’incarico a un perito agronomo per le valutazioni, poi - ricevuta la relazione sulla criticità strutturale degli alberi - le comunicazioni agli enti competenti. Sono stati informati Regione Calabria, Comune di Cosenza (che ha rilasciato il nulla osta) e Carabinieri Forestali.

Nel frattempo, l’area non resterà spoglia: è previsto, infatti, un intervento di nuova piantumazione, con essenze considerate compatibili con gli standard di sicurezza richiesti in un’area di servizio e transito.