L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi nel piazzale antistante il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Gli alberi abbattuti su viale Cosmai
Nei giorni scorsi, in viale Cosmai a Cosenza, il taglio degli alberi nel parcheggio del Comando provinciale della Guardia di Finanza ha acceso domande e malumori tra i residenti. Sui social sono comparsi commenti e segnalazioni, con la richiesta di chiarimenti su un intervento che, a molti, è apparso improvviso.
La ragione, però, è legata a un’esigenza precisa: sicurezza. Secondo quanto appreso, le piante sarebbero risultate instabili e potenzialmente pericolose, con rischi non solo per i passanti ma anche per il personale impegnato all’interno della struttura. Un tema tornato d’attualità dopo le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la Calabria, con forti raffiche di vento e danni registrati in diverse aree del territorio.
Il taglio non sarebbe stato deciso “a vista”. Il Comando provinciale, guidato dal generale Giuseppe Dell’Anna, ha avviato un iter tecnico-amministrativo: prima l’incarico a un perito agronomo per le valutazioni, poi - ricevuta la relazione sulla criticità strutturale degli alberi - le comunicazioni agli enti competenti. Sono stati informati Regione Calabria, Comune di Cosenza (che ha rilasciato il nulla osta) e Carabinieri Forestali.
Nel frattempo, l’area non resterà spoglia: è previsto, infatti, un intervento di nuova piantumazione, con essenze considerate compatibili con gli standard di sicurezza richiesti in un’area di servizio e transito.