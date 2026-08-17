L’incidente è avvenuto nei pressi dello stabilimento Amarelli. Nessuna persona è rimasta ferita, sul posto la Polizia

Un tamponamento a catena ha coinvolto tre veicoli sulla Statale 106, nell’area urbana di Rossano, all’altezza dello stabilimento Amarelli, a Corigliano-Rossano.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti lungo la carreggiata necessari per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza della zona.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta la Polizia, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e gestire il traffico.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità al termine delle operazioni.