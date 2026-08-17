Il jackpot del SuperEnalotto supera un’altra soglia storica. Per l’estrazione di lunedì 17 agosto 2026 la sestina vincente mette in palio 210,1 milioni di euro, il secondo montepremi più elevato mai raggiunto dal gioco.

L’appuntamento del lunedì sostituisce eccezionalmente il concorso previsto per sabato 15 agosto, rinviato per la festività di Ferragosto. Il posticipo del concorso numero 131 è stato comunicato attraverso il portale ufficiale del SuperEnalotto.

La nuova cifra è stata raggiunta dopo che nell’estrazione di venerdì 14 agosto nessun giocatore è riuscito a centrare il “6” o il “5+1”. Il jackpot è così salito a 210,1 milioni.

Superato il jackpot vinto a Lodi nel 2019

Con l’ultimo incremento, il montepremi ha superato i 209,1 milioni di euro centrati il 13 agosto 2019 a Lodi.

Quella vincita venne realizzata da un singolo giocatore attraverso una schedina da due euro. Per anni ha rappresentato il premio individuale più elevato nella storia del SuperEnalotto.

A distanza di sette anni, la soglia viene quindi oltrepassata da un altro jackpot maturato nel mese di agosto. Se un solo giocatore dovesse centrare la sestina, si tratterebbe della più alta vincita individuale mai assegnata dal gioco.

Il primato assoluto dei 371,1 milioni

Il record complessivo resta quello del 16 febbraio 2023, quando venne centrato un jackpot da 371,1 milioni di euro.

La vincita fu ottenuta attraverso la Bacheca dei Sistemi e ripartita tra 90 quote acquistate in diverse località italiane. Il montepremi più alto della storia non finì quindi a un solo vincitore, ma venne suddiviso tra novanta giocatori. Il record del 2023

I 210,1 milioni in palio il 17 agosto costituiscono pertanto il secondo jackpot assoluto, ma potrebbero trasformarsi nel più ricco premio mai riscosso da un singolo giocatore.

L’ultimo “6” risale al maggio 2025

La sestina vincente non viene centrata dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35.415.534,71 euro con una schedina da cinque euro.

Quella fu la seconda vincita con punti “6” del 2025 e la numero 118 nella storia del concorso.

Da allora il premio di prima categoria ha continuato ad accumularsi, attraversando il 2026 fino a raggiungere il nuovo livello da record.

Un’estrazione eccezionale di lunedì

L’estrazione del 17 agosto rappresenta un appuntamento straordinario nel calendario del SuperEnalotto. Il concorso previsto nel giorno di Ferragosto è stato infatti spostato al primo lunedì successivo.

Il jackpot disponibile ammonta esattamente a 210,1 milioni di euro, come confermato anche da Agipronews.