Attimi di paura nei pressi dell’hotel Majorana a Rende: una donna ha iniziato a urlare in un condominio impugnando un presunto pugnale. Intervento decisivo di carabinieri e 118

Momenti di forte tensione ieri sera a Quattromiglia di Rende, nei pressi dell’hotel Majorana, dove una donna, colta da una violenta crisi, ha iniziato a urlare all’interno di un condominio, creando paura e sconcerto tra i residenti.

Secondo quanto riportato dalla pagina community_cosenza, alcuni cittadini hanno immortalato la scena: nelle immagini la donna appare con in mano un oggetto che sembra essere un vero e proprio pugnale. Al momento non è stato possibile accertare se si trattasse di un’arma autentica o di una riproduzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che con prontezza sono riusciti a bloccare la donna e a riportare la situazione alla normalità, evitando conseguenze più gravi.