Aggiornamento delle 14.30: circa dieci interventi tra Cosenza e Catanzaro, nessun danno strutturale rilevante

Proseguono in Calabria le verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco dopo il sisma registrato nella notte. L’aggiornamento delle 14.30 conferma l’attività di controllo su edifici e infrastrutture, avviata a seguito delle segnalazioni arrivate alle Sale Operative.

Dalle 8 del mattino sono stati effettuati circa dieci interventi di verifica tra le province di Catanzaro e Cosenza. Al momento, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti, non sono stati rilevati danni strutturali di particolare rilievo né criticità tali da compromettere la sicurezza degli edifici ispezionati.

Controlli dopo il terremoto tra Cosenza e Catanzaro

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle attività di sopralluogo richieste dalla popolazione e finalizzate a verificare eventuali conseguenze del terremoto sulle strutture.

Gli interventi effettuati finora hanno riguardato edifici e infrastrutture segnalati dopo la scossa. Le verifiche, tuttavia, non hanno fatto emergere situazioni di pericolo significativo.

Il monitoraggio resta comunque attivo, con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva a eventuali nuove richieste provenienti dai cittadini e dagli enti locali.

I Vigili del Fuoco continuano a mantenere elevato il livello di attenzione sull’intero territorio regionale.