Traffico bloccato lungo la Statale 107, nel tratto compreso tra San Fili e Paola, a causa di due distinti incidenti stradali che stanno provocando forti disagi alla circolazione.

Il primo sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 10, in prossimità dell’ingresso di una galleria. Nell’impatto, secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti due veicoli e si registra almeno un ferito. Il tamponamento sta causando pesanti rallentamenti lungo l’arteria.

Un secondo incidente è avvenuto invece al chilometro 4, dove la carreggiata risulta parzialmente ostruita. Anche in questo caso si sono formate lunghe code, con ripercussioni sulla viabilità in entrambe le direzioni.

La situazione resta particolarmente complessa per gli automobilisti in transito sulla Statale 107, strada di collegamento fondamentale tra l’area urbana cosentina e il Tirreno. Sono in corso le operazioni per la gestione della circolazione e il ripristino delle condizioni di sicurezza.