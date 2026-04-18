Le vittime sono un 19enne e un 46enne, entrambi di Marano Marchesato. Impatto nella galleria Fiego nella tarda serata di venerdì. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni

Due morti e un ferito è il bilancio di un incidente stradale tra due auto all'interno della galleria Fiego sulla Statale Silana 107 nel Comune di San Fili, nel Cosentino. È successo venerdì sera intorno alle 23. Sul posto vigili del Fuoco, carabinieri, Anas e sanitari. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.

L’impatto è stato fatale per due persone di Marano Marchesato che viaggiavano su una delle due vetture coinvolte: un diciannovenne, che si sarebbe trovato alla guida, e il passeggero 46enne. In ospedale, a Cosenza, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 il conducente dell'altro veicolo.