Il portiere, di proprietà della Fiorentina, ha vissuto la seconda parte di stagione con i lupi, senza però mai scendere in campo. Il Cosenza gli dedica un comunicato
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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Cosenza Calcio sulla convocazione in nazionale under 19 del portiere Tommaso Vannucchi, zero presenze con i lupi da gennaio e che tornerà alla Fiorentina il prossimo 1 luglio.
Il comunicato del Cosenza Calcio
Il Cosenza Calcio annuncia che il portiere Tommaso Vannucchi è stato
chiamato ad allenarsi nella Nazionale Italiana Under-19. Il giovane
atleta, classe 2007, è stato infatti inserito nella lista dei convocati
dall’allenatore federale Alberto Bollini per lo stage in programma al
Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Dal 7 al 12 giugno
parteciperà quindi alla preparazione della fase finale del Campionato
Europeo UEFA Under 19 che si disputerà dal 28 giugno all’11 luglio in
Galles. Si tratta dell’ennesima soddisfazione per un talento che, già lo
scorso 20 marzo, aveva ricevuto la sua convocazione nella Nazionale U-19
proprio per la fase Élite di qualificazione agli Europei. In quella
occasione gli Azzurrini, affrontando Ungheria, Slovacchia e Turchia, si
sono giocati con successo un posto nella fase finale del torneo
continentale.
Vannucchi, lo stage al CPO
Il raduno dei calciatori è previsto alle 16:00 di domenica 7 giugno al
CPO di Calambrone, in provincia di Pisa. Un’area verde attrezzata di 43
ettari all’interno del Parco Naturale di San Rossore, a circa 1
chilometro dal mare, ospiterà le giovani promesse del calcio italiano
per favorirne la preparazione tecnico-fisica. Il programma prevede
allenamenti quotidiani, test atletici e una gara amichevole contro la
Primavera del Livorno prevista per giovedì 11 giugno. Una convocazione
che premia il lavoro quotidiano di Vannucchi, dello staff tecnico e di
tutto il settore giovanile rossoblù. Il Cosenza Calcio rivolge a Tommaso
i migliori auguri per questo importante stage, certo che saprà
rappresentare al meglio i colori della società e dell’intera città.