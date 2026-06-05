Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Cosenza Calcio sulla convocazione in nazionale under 19 del portiere Tommaso Vannucchi, zero presenze con i lupi da gennaio e che tornerà alla Fiorentina il prossimo 1 luglio.

Il comunicato del Cosenza Calcio

Il Cosenza Calcio annuncia che il portiere Tommaso Vannucchi è stato

chiamato ad allenarsi nella Nazionale Italiana Under-19. Il giovane

atleta, classe 2007, è stato infatti inserito nella lista dei convocati

dall’allenatore federale Alberto Bollini per lo stage in programma al

Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Dal 7 al 12 giugno

parteciperà quindi alla preparazione della fase finale del Campionato

Europeo UEFA Under 19 che si disputerà dal 28 giugno all’11 luglio in

Galles. Si tratta dell’ennesima soddisfazione per un talento che, già lo

scorso 20 marzo, aveva ricevuto la sua convocazione nella Nazionale U-19

proprio per la fase Élite di qualificazione agli Europei. In quella

occasione gli Azzurrini, affrontando Ungheria, Slovacchia e Turchia, si

sono giocati con successo un posto nella fase finale del torneo

continentale.

Vannucchi, lo stage al CPO

Il raduno dei calciatori è previsto alle 16:00 di domenica 7 giugno al

CPO di Calambrone, in provincia di Pisa. Un’area verde attrezzata di 43

ettari all’interno del Parco Naturale di San Rossore, a circa 1

chilometro dal mare, ospiterà le giovani promesse del calcio italiano

per favorirne la preparazione tecnico-fisica. Il programma prevede

allenamenti quotidiani, test atletici e una gara amichevole contro la

Primavera del Livorno prevista per giovedì 11 giugno. Una convocazione

che premia il lavoro quotidiano di Vannucchi, dello staff tecnico e di

tutto il settore giovanile rossoblù. Il Cosenza Calcio rivolge a Tommaso

i migliori auguri per questo importante stage, certo che saprà

rappresentare al meglio i colori della società e dell’intera città.