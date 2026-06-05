Una giornata dedicata alla bellezza, all'inclusione e alla possibilità di sentirsi speciali, indipendentemente dalle proprie disponibilità economiche. È questo lo spirito del “Diva Day”, l'iniziativa promossa da Luigia Capitano, imprenditrice, influencer e social media manager, titolare di un negozio di moda low cost a Cosenza.

L'evento, giunto alla sua seconda edizione, nasce con l'obiettivo di offrire a tutte le donne l'opportunità di vivere un'esperienza diversa e sentirsi “dive per un giorno”. Un'iniziativa che unisce moda e attenzione al sociale, abbattendo le barriere economiche che spesso impediscono di concedersi piccoli momenti di gratificazione.

«Diamo la possibilità a tutte, anche a chi non non ha la capacità economica, di sentirsi diva per un giorno», spiega Luigia Capitano. All'ingresso del negozio vengono infatti distribuite gratuitamente delle box regalo, senza alcun vincolo di acquisto all’interno dell’attività. Le visitatrici possono entrare liberamente, ritirare il proprio omaggio e visitare il punto vendita senza alcun obbligo.

Visto il successo odierno dell'iniziativa, il “Diva Day” sarà riproposto anche domani con la stessa formula: distribuzione gratuita delle box regalo all'ingresso e un momento di condivisione pensato per coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. L'obiettivo degli organizzatori è quello di ampliare la partecipazione e diffondere il messaggio di inclusione che anima l'evento.