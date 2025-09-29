Alla guida un uomo che avrebbe avuto un malore: ferite anche tre persone che erano in fila all’interno dei locali

Attimi di paura questa mattina a Castrovillari, lungo viale del Lavoro, dove un’auto è finita all’interno di un ufficio di posta privata. La vettura, una Bmw, era condotta da un uomo del posto che avrebbe accusato un malore.

Dopo aver inserito il cambio automatico, l’auto è salita sul marciapiede, ha sfondato la vetrata del locale e ha travolto quanti erano in fila. Quattro persone sono rimaste ferite, compreso il conducente. Tutti sono stati portati all’ospedale “Pasquale Ferrari” per accertamenti.

Alcuni clienti, nel tentativo di ripararsi, si sono gettati a terra per evitare l’impatto. L’episodio ha causato momenti di panico ma, nonostante la violenza dell’urto, le condizioni dei feriti non desterebbero particolare preoccupazione.