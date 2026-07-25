Una tragedia questa mattina è accaduta sui binari della ferrovia nei pressi di Longobardi.

Un uomo di 46 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto investito da un treno mentre era al lavoro sui binari con una motosega. L’uso dell’attrezzo gli avrebbe forse – ma è da appurare – impedito di accorgersi dell’arrivo del convoglio.



Il mezzo lo ha investito non dandogli scampo. La tratta interessata per qualche ora è stata interdetta ed è stata ora riaperta. Sul fatto sta indagando la Polizia Ferroviaria di Paola.