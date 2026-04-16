Sequestrati 170 grammi di droga già suddivisi in dosi, anabolizzanti e oltre mille euro in contanti. Operazione congiunta di Squadra Mobile, Polizia Stradale e Guardia di Finanza nell’Alto Ionio cosentino

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, a seguito di attività info investigativa scaturita anche dall’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella provincia ed in particolare lungo l’alto Ionio cosentino, grazie al lavoro svolto dal personale della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della G uardia di Finanza - Gruppo Sibari , ha operato un’attività di Polizia Giudiziaria finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, personale dei summenzionati Uffici ha effettuato una perquisizione presso l’abitazione di un soggetto residente a Trebisacce, sortendo esito positivo. Difatti, gli Agenti hanno rinvenuto, occultata all’interno dell’abitazione, sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 170 grammi, nonché il materiale utile alla pesatura.

Inoltre, sempre nella stessa abitazione sono state rinvenute n. 2 boccettine di anabolizzanti e la somma in contanti di oltre mille euro. L’attività di polizia giudiziaria in parola si è conclusa con l’arresto del soggetto, posto agli arresti domiciliari. Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.