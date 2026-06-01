Sono quattro i migranti pakistani rinvenuti carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore di carburante lungo il vecchio tracciato della Statale 106
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Sul posto si sono precipitati il capo della Squadra Mobile di Cosenza Rocco Francesco Silvestri e il Questore Antonio Borelli. Sono quattro i migranti pakistani rinvenuti carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore di carburante lungo il vecchio tracciato della Statale 106 ad Amendolara. Gli investigatori non hanno dubbi: sono stati uccisi.
La procura competente è quella di Castrovillari, col pm Alessandro D'Alessio notiziato istante per istante sulle novità. Sul posto è giunta anche il pubblico ministero di turno della Procura di Castrovillari, Roberta Bello, che sta coordinando direttamente le indagini insieme agli agenti della Polizia scientifica e agli investigatori impegnati nei rilievi all’interno dell’area del distributore dove è stata trovata l’auto carbonizzata con i quattro corpi. Si segue una pista, trapela dagli investigatori, che però non è legata alla ‘ndrangheta. Di seguito il video dei rilievi sulla SS 106 ad Amendolara.