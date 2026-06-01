L’investimento, ricavato tutto dal Bilancio del Comune, ammonta in totale a 470mila euro circa, suddivisi tra i 175mila del Contratto 6 e i 295mila del Contratto 7

Due novità importanti sono emerse dalle ultime due sedute della Giunta Comunale. La prima riguarda i Contratti Operativi numero 6 e 7degli Accordi Quadro sulle Manutenzioni Stradali Straordinarie. L’investimento, ricavato tutto dal Bilancio del Comune, ammonta in totale a 470mila euro circa, suddivisi tra i 175mila del Contratto 6 e i 295mila del Contratto 7. Un impegno importante, che le casse pubbliche non sostenevano da almeno venti anni.

Il Contratto Operativo 6 interesserà il rifacimento dell’area Failla-Saporito e le comprenderà le seguenti zone:

via Carrà

rotatoria tra via Carrà e via de Chirico

via de Chirico

via Palladio

via Calogero Romano

Il Contratto Operativo 7 riguarderà l’area Santo Stefano-Arcavacata-Università e comprenderà le seguenti zone:

via Svezia (tutta);

via Ungheria (in parte);

via Lussemburgo (in parte);

via Rosario Salerno (dal centro residenziale fino all’ingresso del centro abitato di Arcavacata);

via Molicelle (in parte);

via Tito Flavio (in parte);

via Berinini (in parte).

La seconda novità riguarda, invece, i circa cinque milioni erogati al Comune di Rende dal Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, per la messa in sicurezza di strade e ponti e dei territori a rischio idrogeologico.

La relativa progettazione inizierà nel mese di giugno corrente. Per queste due voci importantissime nella vita cittadina, termina la fase preliminare e si entra nel vivo col grande pragmatismo che caratterizza l’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe.