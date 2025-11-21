Durante una perquisizione con Squadra Mobile, Stradale e unità cinofile della Guardia di Finanza, sequestrati 100 grammi di cocaina e marijuana. Convalidato l’arresto dell’indagato

Nei giorni scorsi un’operazione congiunta della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, ha portato al sequestro di un consistente quantitativo di cocaina e all’arresto di un uomo residente a Trebisacce.

L’intervento è scattato a seguito di un’attività info-investigativa maturata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati sulla fascia dell’Alto Ionio cosentino. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del soggetto finito nel mirino delle indagini, rinvenendo droga e materiale per la pesatura.

All’interno della casa, infatti, sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina, in parte già confezionata in 26 dosi pronte allo smercio, insieme a strumenti idonei al confezionamento. Secondo gli investigatori, lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato un guadagno di circa diecimila euro.

Durante la perquisizione è stata inoltre individuata della marijuana, nascosta in alcuni calzini appartenenti a un secondo soggetto temporaneamente ospite dell’indagato. Anche quella sostanza è stata sequestrata ai fini degli accertamenti.

L’uomo trovato in possesso della cocaina è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

La Questura ricorda che gli indagati devono considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.