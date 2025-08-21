Con l’ordinanza comunale n. 107/2025, il sindaco di Trebisacce Franco Mundo ha disposto il divieto assoluto di accendere e lanciare fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e razzi su tutto il territorio comunale, sia urbano che non urbano.

Il provvedimento nasce con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone, garantire il riposo dei cittadini, proteggere la salute di bambini, anziani e soggetti fragili, oltre che salvaguardare gli animali domestici, la fauna selvatica e il patrimonio pubblico e privato.

Le eccezioni

Sono ammesse solo deroghe in caso di fuochi autorizzati, previa comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale almeno 24 ore prima dell’evento.

Gli orari consentiti sono:

Periodo invernale (Natale, Capodanno, Epifania): entro le ore 22:00;

Periodo estivo (21 giugno – 21 settembre): entro le ore 23:00

Le raccomandazioni

Il Comune invita inoltre i cittadini a seguire alcune regole di buon senso:

non affidare fuochi e petardi ai minori;

evitare spari in prossimità di luoghi pubblici, uffici, chiese e ospedali;

pulire le aree interessate e smaltire correttamente i residui;

prestare attenzione al benessere degli animali domestici durante i festeggiamenti.

Le sanzioni

Chi violerà il divieto rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre al sequestro e alla confisca del materiale pirotecnico.