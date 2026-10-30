Il servizio è rivolto ai residenti o domiciliati nei Comuni tra Bonifati e Tortora. Appuntamenti sull’Agenda Passaporti con SPID o CIE.
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Aprirà lunedì 2 novembre 2026 il nuovo Ufficio Passaporti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Diamante. Lo comunica la Questura di Cosenza, precisando che l’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione attraverso l’Agenda Passaporti online.
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti o domiciliati nei Comuni del comprensorio tra Bonifati e Tortora. L’attivazione dello sportello, secondo la Questura, consentirà di offrire un riferimento sul territorio tirrenico per le pratiche relative ai documenti di viaggio, riducendo la necessità di trasferte.
Come prenotare all’ufficio passaporti di Diamante
Per fissare l’appuntamento è necessario utilizzare la piattaforma ministeriale Agenda Passaporti, accedendo con la propria identità digitale SPID oppure con la Carta d’identità elettronica, CIE.
La prenotazione online permetterà di individuare il giorno e l’orario in cui presentarsi nei locali del Commissariato di Diamante.
La documentazione da portare all’appuntamento
Nel giorno stabilito, il richiedente dovrà presentarsi con la ricevuta della prenotazione stampata e con la documentazione prevista per la domanda di rilascio del passaporto elettronico.
Dovranno essere portate anche le ricevute dei versamenti relativi ai contributi amministrativi richiesti dalla legge. Le indicazioni sulla procedura sono disponibili sul portale ufficiale.
Le richieste urgenti per motivi documentati
La Questura ricorda che resta garantita la procedura d’urgenza per chi necessita del documento in tempi particolarmente brevi per documentati motivi di salute, lavoro, studio o turismo.
L’accesso a questa procedura segue le condizioni e le modalità previste dalle direttive vigenti, consultabili sul portale: la necessità del viaggio deve quindi essere documentata secondo le indicazioni richieste.