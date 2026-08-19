Il Tecnam P2008 individuato in contrada Laghicello, in un’area impervia a circa 15 chilometri dal centro abitato e a ridosso di una zona picnic. Il ritrovamento dopo giorni di ricerche dell’aereo partito da Capo d’Orlando e diretto a Sibari. La zona è stata delimitata e interdetta

Si chiudono nel modo più tragico le ricerche dell’ultraleggero scomparso dopo il decollo da Capo d’Orlando e diretto a Sibari. I rottami del velivolo sono stati individuati nel territorio di Fuscaldo, in contrada Laghicello, in una zona distante circa 15 chilometri dal centro abitato.

A confermare il drammatico ritrovamento è il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, che ha riferito anche della presenza dei corpi delle due persone che si trovavano a bordo. «Purtroppo i corpi sono carbonizzati», ha dichiarato il primo cittadino. Alle 14 atteso sul luogo del ritrovamento – che è stato delimitato e interdetto - il Procuratore di Paola Domenico Fiordalisi.

Il velivolo è stato localizzato in un’area circoscritta e impervia, a ridosso di una zona picnic, nell'entroterra fuscaldese. Proprio la conformazione del territorio aveva reso particolarmente complesse le operazioni di ricerca condotte dopo la scomparsa dell'aereo.

Il ritrovamento mette fine alle ore di apprensione iniziate dopo che del Tecnam P2008, partito dalla Sicilia e atteso all’aviosuperficie di Sibari, si erano perse le tracce durante il volo verso la Calabria.

Le ricerche si erano progressivamente concentrate sul versante tirrenico cosentino, interessando in particolare il territorio compreso tra Fuscaldo e Falconara Albanese. Un'area caratterizzata da rilievi, vegetazione e zone difficilmente raggiungibili da terra, sulla quale erano state indirizzate le operazioni per individuare eventuali tracce del velivolo.

La scoperta dei rottami in contrada Laghicello apre adesso una seconda fase. L'area dovrà essere preservata per consentire gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire cosa sia accaduto negli ultimi minuti di volo.

Sarà necessario verificare la posizione e la distribuzione dei resti dell'ultraleggero e acquisire ogni elemento utile per comprendere le cause che hanno portato il Tecnam a precipitare nell'entroterra di Fuscaldo.

Il dato più drammatico resta però quello comunicato dal sindaco Middea: per le due persone a bordo non ci sarebbe stato nulla da fare. Dopo giorni di ricerche e di speranza, il ritrovamento dell'ultraleggero consegna dunque l'epilogo più tragico della vicenda.