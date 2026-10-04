Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla SS 107 Silana-Crotonese, nel tratto compreso tra Cosenza e Zumpano all’altezza. del centro commerciale. Il sinistro ha coinvolto due autovetture di grossa cilindrata nella carreggiata che dà accesso al territorio comunale di Cosenza. In seguito all’impatto, una delle vetture si è capovolta. Entrambi i mezzi hanno riportato danni evidenti e sull’asfalto sono rimasti frammenti di carrozzeria e vetri, segni della violenza dello scontro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Cosenza, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. I sanitari hanno prestato soccorso a tre persone rimasta ferite nell’incidente. Le circostanze e la dinamica dello scontro ancora non sono chiare. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori si è concentrato sull’assistenza alla persona ferita e sulla gestione della situazione nell’area interessata dall’incidente sulla SS 107 che è stata già riaperta alla normale viabilità.