Avrebbe trascorso la notte all’interno dell’area ATM lungo il corso cittadino, utilizzando lo spazio come riparo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti

Un uomo ha trascorso la notte completamente nudo all’interno dell’area bancomat di un istituto di credito su corso Mazzini, nel pieno centro di Cosenza.

La presenza dell’uomo è stata notata in serata, quando alcuni passanti si sono accorti che lo spazio destinato ai prelievi era stato utilizzato come riparo per la notte.

L’episodio, insolito soprattutto per il luogo e per le condizioni in cui l’uomo è stato trovato, ha inevitabilmente attirato l’attenzione di chi transitava lungo il corso.

Resta da chiarire se siano intervenute le forze dell’ordine o i servizi sociali e se l’uomo si trovasse in una condizione di particolare fragilità o difficoltà.