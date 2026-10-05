Un uomo ha trascorso la notte completamente nudo all’interno dell’area bancomat di un istituto di credito su corso Mazzini, nel pieno centro di Cosenza.

La presenza dell’uomo è stata notata in serata, quando alcuni passanti si sono accorti che lo spazio destinato ai prelievi era stato utilizzato come riparo per la notte.

 L’episodio, insolito soprattutto per il luogo e per le condizioni in cui l’uomo è stato trovato, ha inevitabilmente attirato l’attenzione di chi transitava lungo il corso.

Resta da chiarire se siano intervenute le forze dell’ordine o i servizi sociali e se l’uomo si trovasse in una condizione di particolare fragilità o difficoltà.