Ad un anno dalla registrazione finalmente si può gustare Bruno BarbierI che sfida gli albergatori nel cuore della montagna calabrese. Le strutture si confrontano tra passeggiate a cavallo, in bici, laghi e pietanze tipiche (e finalmente niente ‘nduja)

Il primo miracolo dello chef Bruno Barbieri è non aver parlato di ’nduja pur trovandosi in Calabria. E già questo, da solo, merita una nota al merito se non addirittura un processo di santificazione (un miracolo è un miracolo). La Sila è stata semplicemente la Sila, raccontata nella sua bellezza, nella sua identità e nelle sue tipicità.

A un anno dalle riprese, la puntata di “4 Hotel”, il fortunato format Sky, è finalmente approdata on demand per chi possiede il pacchetto Extra. Per tutti gli altri, la data da segnare in calendario è domenica, quando alle 21:15 la puntata sarà disponibile per tutti gli abbonati e la Sila arriverà ufficialmente nelle case del pubblico nazionale.

Barbieri e il suo porcino

Senza svelare troppo (tocca agli spettatori il gusto di scoprire il vincitore), la puntata segue la formula ormai consolidata del programma: quattro albergatori dello stesso territorio si ospitano a vicenda, trascorrono una notte nelle rispettive strutture e ne valutano caratteristiche, servizi e qualità.

Quest’anno i concorrenti dovranno fare il loro meglio per accaparrarsi il “Barbieri Plus”, preziosissimo bonus di 5 punti capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale che lo chef potrà assegnare - fuori categoria - a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno.

Chi sono albergatori silani in gara

A contendersi il titolo mediatico di miglior albergo nel cuore della Sila sono l’Hotel Camigliatello, nel centro della località turistica, La Locanda dei Larici, intimo B&B immerso nel Parco della Sila, La Duchessa di San Giovanni in Fiore e l’Abete Bianco, l’hotel natalizio affacciato sul corso di Camigliatello.

La Sila è la regina indiscussa della puntata e senza bisogno di grandi artifici. A raccontare il suo fascino sono i paesaggi immersi nella bruma del mattino, i boschi di velluto e lo splendido foliage autunnale. E gli albergatori (questo spoiler è consentito), anfitrioni per l’occasione, fanno tutti una bella figura.

Il territorio, poi, passa in tv anche dalla tavola (of course). Barbieri assaggia con voluttà alcuni prodotti della tradizione proposti nel momento colazione come ricottine e crocette, e testa alcune delle attività proposte dalle strutture, dalle escursioni a cavallo alla caccia ai funghi, fino ad una impegnativa escursione in bicicletta.

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Le strutture diventano il filo conduttore per attraversare una Sila riconoscibile, bellissima, raccontata per quello che è. Senza luoghi comuni o forzature. E le cartoline che appaiono dalle vedute aeree lasciano senza fiato anche chi la Sila la conosce bene.

La tappa calabrese si inserisce nella nuova stagione di “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, partita il 6 settembre dalle Isole Eolie e proseguita nelle Marche, nel Monferrato e tra Lignano Sabbiadoro e Grado. Dopo la Sila il viaggio continuerà a Brescia, nei Castelli Romani e a Como.