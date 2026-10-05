Cambio al vertice della Squadra Mobile di Cosenza. Domani, 6 ottobre 2026, alle ore 10, presso la Sala Riunioni “N. Calipari” della Questura di Cosenza, sarà presentato ufficialmente dal Questore Antonio Borelli il nuovo dirigente, il Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Giuseppe Valerio. Subentra a Gianni Albano che ha guidato il reparto negli ultimi anni.

Valerio assume così la guida della struttura investigativa della Questura cosentina, dopo l’esperienza maturata alla Questura di Bari, dove ha svolto il proprio incarico prima del nuovo trasferimento.

La notizia era stata comunicata nei giorni scorsi proprio dalla Questura pugliese, che aveva rivolto al dirigente un messaggio di saluto e di buon lavoro in vista del nuovo incarico. «Un augurio affettuoso di buon lavoro al Vice Questore Valerio Giuseppe», era stato il messaggio rivolto al dirigente, con tanto di targhetta e video social, destinato da oggi alla guida della Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Ora per il Vice Questore Giuseppe Valerio si apre una nuova fase professionale in Calabria. Alla guida della Squadra Mobile Cosenza, sarà chiamato a coordinare l’attività investigativa della Polizia di Stato sul territorio, in un settore centrale per il contrasto alla criminalità e per le attività di prevenzione e repressione dei reati.