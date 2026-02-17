Il primo al chilometro 262, il secondo tra la città dei bruzi e Rende con un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro persone. Sul posto la Polizia stradale e i soccorsi

Il maltempo mette a rischio anche l’incolumità di chi viaggia lungo l’A2. La tremenda grandinata che ha colpito l’hinterlend di Cosenza ha causato due incidenti sull’Autostrada del Mediterraneo. Il primo al chilometro 262 poco prima della città dei bruzi, il secondo tra Cosenza e Rende. Lo scatto che proponiamo in apertura e che circola sul web ha causato un tamponamento a catena con quattro veicoli coinvolti e con quattro feriti non in condizioni gravi. Sul posto la Polizia stradale e i soccorsi.