Notte di vandalismi nel centro storico di Rossano. Lungo Corso Garibaldi, tra i rioni Interzati e Porta dell’Acqua, ignoti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate. Parabrezza distrutti, finestrini infranti e carrozzerie ammaccate il bilancio dell’azione compiuta a pochi metri da dove, nei giorni scorsi, si era verificata l’aggressione a un carabiniere.

L’episodio si inserisce in un quadro già segnato da altri fatti. Nei giorni scorsi sono stati denunciati furti in alcune chiese e in attività commerciali del centro cittadino. A ciò si aggiunge la rapina avvenuta in collina nel territorio rossanese, dove tre persone armate di pistola hanno agito ai danni di una vittima.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e proseguono le indagini per risalire ai responsabili dei vari episodi. La magistratura segue gli sviluppi delle inchieste.

Intanto cresce la preoccupazione tra i residenti. Dopo la manifestazione pubblica che si è svolta a Schiavonea per richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza, la nuova ondata di danneggiamenti riaccende il dibattito sulla necessità di un rafforzamento dei presidi sul territorio.

Cittadini e associazioni chiedono misure aggiuntive per garantire maggiore tutela nelle aree più esposte. La sequenza dei fatti registrati negli ultimi giorni mantiene alta la tensione in città.