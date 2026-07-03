Il piccolo ha riportato le fratture del cranio e della clavicola. È stato trasferito a Catanzaro

Il piccolo ha riportato le fratture del cranio e della clavicola. Il rischio maggiore è quello di un’emorragia cerebrale che al momento non si è palesata ma il quadro clinico resta molto critico

Momenti di grande apprensione all’ospedale di Vibo Valentia, dove nelle scorse ore è stato trasportato in pronto soccorso un bambino di appena 3 anni, arrivato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri. Secondo quanto si è appreso, il piccolo avrebbe riportato una frattura cranica e una frattura alla clavicola.

Un quadro clinico che ha subito destato forte preoccupazione tra i sanitari, chiamati a valutare le conseguenze del trauma riportato nella caduta. Il bambino era privo di conoscenza al momento del suo ingresso in ospedale. Dai primi esami effettuati all’ospedale di Vibo Valentia non sarebbe emersa, almeno al momento, la presenza di un’emorragia cerebrale.

Le condizioni del bambino, tuttavia, restano molto serie e richiedono un monitoraggio costante, proprio per il rischio che possano insorgere complicazioni nelle ore successive al trauma. Per questo motivo i medici hanno disposto il trasferimento all’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, dove è attualmente ricoverato in Neurochirurgia e sarà sottoposto a ulteriori valutazioni specialistiche. La prognosi resta riservata.