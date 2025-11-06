Un’altra auto è stata data alle fiamme a Villapiana. L’episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro storico, dove un’Audi parcheggiata lungo una delle stradine principali è stata avvolta dal fuoco.

L’autovettura, di proprietà di un muratore del luogo, è rimasta gravemente danneggiata. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. I carabinieri stanno indagando per chiarire se si tratti di un guasto accidentale o di un atto intenzionale. L’episodio alimenta la preoccupazione dei residenti, che nelle ultime settimane segnalano un clima di crescente tensione per altri fatti simili avvenuti nella zona.