Posa di massi in CLS sul torrente Padula per contenere l’erosione e riaprire la strada. In corso anche il ripristino della rete fognaria con il Consorzio Kratos. Fabiano: «Prudenza e velocità moderata»

Due interventi urgenti sono in corso nella zona di Padula, nel territorio comunale di Zumpano, dopo le piogge incessanti dei giorni scorsi. A renderlo noto è il Comune, che indica come priorità la sicurezza pubblica: la sistemazione provvisoria dell’argine del Torrente Padula e il ripristino della rete fognaria danneggiata.

Sul torrente, spiegano dall’amministrazione, si sta procedendo alla posa di massi in CLS con l’obiettivo di contenere l’erosione che ha causato il cedimento della sede stradale. Si tratta di una soluzione definita tampone, necessaria per garantire sicurezza e consentire la riapertura alla circolazione. L’intervento definitivo, viene precisato, richiederà una successiva fase di progettazione e risorse dedicate.

Parallelamente è in corso il ripristino della rete fognaria, affidato al Consorzio Kratos. Le condotte risultano già pulite e, secondo quanto comunicato, si stanno completando le ultime verifiche tecniche.

Nel messaggio allegato all’aggiornamento, il sindaco di Zumpano Fabrizio Fabiano richiama i cittadini alla prudenza: «In questi giorni le nostre strade sono più trafficate del normale. Chiedo a tutti di essere uniti, collaborativi e soprattutto prudenti, moderando la velocità e prestando la massima attenzione».