Coscarella e Palma presentano il volume dedicato al primo congresso nazionale del 1944 e al ruolo dell’azionismo nel Mezzogiorno

L’iniziativa LibrinComune torna a Palazzo dei Bruzi con un appuntamento ad alta densità storica e civile. Giovedì 26 febbraio, alle ore 17.30, nel salone di rappresentanza del Comune di Cosenza sarà presentato il volume “Il Partito d’Azione nell’Italia Liberata”, a cura di Lorenzo Coscarella e Paolo Palma, pubblicato da Pellegrini Editore.

L’incontro è promosso dall’Amministrazione comunale e organizzato dall’Icsaic, l’Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea, che ha concepito il volume in occasione dell’ottantesimo anniversario del Congresso di Cosenza dell’agosto 1944, il primo congresso nazionale del Partito d’Azione.

Il libro, dal titolo completo “Il Partito d’Azione nell’Italia Liberata. Dal Congresso di Cosenza allo scioglimento (1944-1947)”, raccoglie interventi di studiosi e protagonisti del dibattito civile: Luciano Canfora, Vittorio Cappelli, Franz Caruso – Sindaco di Cosenza, che porterà il saluto istituzionale – oltre ai contributi di Lorenzo Coscarella, Giovanni De Luna, Santi Fedele, Mattia Gambilonghi, Pino Ippolito Armino, Katia Massara, Fulvio Mazza, Paolo Palma e Giancarlo Tartaglia.

Alla presentazione saranno presenti i due curatori, insieme al Direttore scientifico dell’Icsaic Vittorio Cappelli e all’avvocato Vincenzo Scirchio, componente dell’Istituto. A moderare l’incontro sarà Antonietta Cozza, consigliera delegata alla Cultura e ideatrice della rassegna LibrinComune.

La pubblicazione offre una lettura aggiornata del Partito d’Azione, esperienza politica breve ma decisiva nella costruzione dell’Italia repubblicana. Una storia che continua a interpellare il presente, soprattutto per il suo tentativo di superare la tradizionale frattura tra liberalismo e socialismo. L’azionismo, pur scomparso nel 1947, ha lasciato una traccia che riaffiora ciclicamente nel dibattito politico nazionale, soprattutto nelle fasi di crisi dei partiti di massa.

Particolare attenzione è dedicata al ruolo svolto dal Partito d’Azione nel Mezzogiorno e, in modo specifico, nel Cosentino, dove l’esperienza assunse caratteri popolari e radicati, rappresentando un unicum nel panorama meridionale del dopoguerra.

Attraverso analisi, ricerche e testimonianze, il volume ricostruisce la complessità di una “meteora” politica che ha illuminato, anche dopo il suo scioglimento, interrogativi tuttora aperti: il rapporto tra libertà e giustizia sociale, la responsabilità civile, il senso dell’impegno politico nella società contemporanea.