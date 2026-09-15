Rogliano si prepara a celebrare una delle sue tradizioni più radicate e identitarie. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026 va in scena l’ottava edizione della Festa del Pane, appuntamento che quest'anno cresce ulteriormente nel programma, nei contenuti e nell'ambizione, confermandosi un evento di primo piano nel panorama culturale e turistico regionale.

La manifestazione – sostenuta dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso pubblico “Eventi straordinari: La Calabria che Incanta” – propone una tre giorni ricca di esperienze pensate per cittadini, famiglie e visitatori di ogni età: stand espositivi ed expo dei maestri panificatori, degustazioni, talk e approfondimenti tematici sulla filiera del pane, laboratori per adulti e bambini, momenti dedicati ad arte, poesia e intrattenimento musicale. Atteso l’appuntamento di sabato 26 settembre, alle ore 22.00, in Piazza Buffone, dove saliranno sul palco i Modena City Ramblers, storica band del folk-rock capace di coniugare memoria, impegno civile, ritmo e solidarietà.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. «La Festa del Pane è diventata, edizione dopo edizione, una delle espressioni più autentiche dell'identità di Rogliano – dichiara il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare –. Una manifestazione che affonda le radici nella nostra tradizione, nel lavoro dei nostri panificatori e in quei saperi custoditi e tramandati per generazioni, capace però di parlare al futuro e di attrarre visitatori ben oltre i confini della nostra comunità. L’evento nasce da una visione portata avanti con costanza fin dal nostro insediamento nel 2016, per far conoscere le storie e il lavoro quotidiano delle realtà che danno vita a produzioni di eccellenza rigorosamente made in Rogliano».

«La Festa del Pane arriva alla sua VIII Edizione con un significato ancora più importante: non è semplicemente un appuntamento che si rinnova, ma un progetto in cui abbiamo scelto di investire con visione, programmazione e ambizione. Quest’anno – spiega l’assessore all’Associazionismo, eventi e volontariato Maria Salvino – abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto capace di valorizzare la nostra identità e, al tempo stesso, di raccontarla oltre i confini del nostro territorio. La partecipazione all’avviso pubblico “La Calabria che Incanta” e il successivo riconoscimento del nostro progetto rappresentano per noi una grande soddisfazione e, soprattutto, la conferma che quando cultura, tradizione, territorio e capacità progettuale camminano insieme, si possono raggiungere risultati importanti. Questa edizione – prosegue l’assessore Salvino – vuole avere una marcia in più: nella qualità della proposta; nell’organizzazione; nel coinvolgimento delle attività commerciali e artigianali e delle associazioni del territorio; nella capacità di fare rete e, soprattutto, nella volontà di costruire un evento che non sia soltanto una festa, ma un’esperienza da vivere e da ricordare».