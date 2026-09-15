Il 16 settembre incontro pubblico alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi. Al centro rischi e criticità locali

Coinvolgere direttamente cittadini e associazioni nella conoscenza dei rischi presenti sul territorio e nell’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile. È l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 16 settembre, alle ore 17, alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi, in viale Bruno Buozzi, nell’area urbana di Rossano.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Corigliano-Rossano ed è aperto a tutta la popolazione, con un invito particolare rivolto alle associazioni di quartiere. La durata prevista è compresa tra un’ora e mezza e due ore.

Una pianificazione aperta ai cittadini

L’Amministrazione comunale intende affiancare alle valutazioni tecniche il patrimonio di informazioni e conoscenze maturato da chi vive quotidianamente nei diversi quartieri della città.

I residenti possono infatti contribuire a individuare situazioni di vulnerabilità, criticità della viabilità, aree soggette a particolari rischi e punti che potrebbero assumere una funzione strategica durante un’emergenza.

L’incontro viene quindi proposto come un momento di pianificazione partecipata, nel quale cittadini, associazioni e tecnici potranno confrontarsi sulle caratteristiche del territorio e sulle misure da inserire o aggiornare all’interno del Piano comunale.

Gli scenari di rischio del territorio

Durante i lavori saranno illustrati i principali scenari di rischio che interessano Corigliano-Rossano. Particolare attenzione sarà riservata alle zone considerate potenzialmente più esposte e alle misure previste per tutelare la popolazione.

Il comunicato del Comune non indica nel dettaglio i singoli rischi che verranno trattati. L’obiettivo generale è comunque approfondire le fragilità locali e migliorare la capacità di prevenzione e risposta in presenza di eventi emergenziali.

Una parte dell’incontro sarà destinata alle osservazioni dei partecipanti, che potranno presentare segnalazioni e valutazioni sulle situazioni riscontrate nei propri quartieri.

Una mappa di vulnerabilità e risorse

Il percorso di aggiornamento punta alla costruzione di una mappa condivisa delle vulnerabilità e delle risorse locali. Le informazioni tecniche saranno integrate con le indicazioni raccolte attraverso il confronto pubblico.

Accanto ai punti critici, dovranno essere individuate anche le risorse utilizzabili in caso di necessità: strutture, spazi, collegamenti, presìdi e riferimenti territoriali che possono contribuire all’organizzazione degli interventi.

La partecipazione delle realtà associative può inoltre favorire la diffusione delle informazioni e rafforzare il collegamento tra il sistema comunale e le comunità presenti nei diversi quartieri.

Come funziona il sistema comunale

Nel corso dell’appuntamento sarà illustrata anche l’organizzazione del sistema comunale di Protezione civile. Saranno spiegate le procedure attivate in caso di emergenza, le modalità di allertamento e i canali utilizzati per informare la popolazione.

Uno spazio sarà dedicato ai comportamenti che i cittadini devono adottare nelle diverse situazioni di rischio e alle modalità attraverso le quali residenti e associazioni possono trasmettere segnalazioni alle strutture competenti.

L’aggiornamento del Piano non riguarda, infatti, soltanto l’organizzazione dei soccorsi, ma anche la capacità della popolazione di conoscere i rischi e reagire correttamente.

L’invito del Comune

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare e a mettere a disposizione esperienze, osservazioni e conoscenze utili. L’obiettivo è arrivare a un Piano maggiormente aderente alle caratteristiche della città e alle esigenze delle diverse aree urbane.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre alle ore 17 alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi di Rossano.