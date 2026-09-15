Dieci proposte finaliste divise tra “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. Tra i possibili protagonisti Leonardo da Vinci, Maria Callas, Beethoven e Marie Curie. La scelta definitiva del design è attesa entro la fine del 2026

Oltre 9 milioni di cittadini europei hanno già partecipato al sondaggio promosso dalla Banca centrale europea per scegliere il futuro aspetto delle banconote in euro. La consultazione resterà aperta fino al 21 settembre 2026, poi la Bce tirerà le somme in vista della decisione definitiva sul nuovo design, attesa entro la fine dell’anno.

La nuova serie segnerà un cambio importante rispetto alle banconote attualmente in circolazione, basate su ponti, archi e finestre simboliche. Questa volta la Bce ha scelto di concentrare il concorso su due grandi temi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”.

Nel primo caso, le banconote renderebbero omaggio ad alcune figure simbolo della storia culturale e scientifica europea. La proposta prevede Maria Callas sui 5 euro, Ludwig van Beethoven sui 10, Marie Curie sui 20, Miguel de Cervantes sui 50, Leonardo da Vinci sui 100 e Bertha von Suttner sui 200.

Ogni personaggio sarebbe associato a un ambito diverso della cultura europea: arti dello spettacolo, musica, scuola e università, biblioteche, musei e spazi pubblici.

La seconda proposta, invece, punta sul paesaggio naturale del continente e segue idealmente il corso dell’acqua, dalla montagna fino al mare. Sui diversi tagli comparirebbero sorgenti, cascate, valli fluviali, fiumi, foci e paesaggi marini, accompagnati da specie di uccelli diffuse in Europa.

Sul 5 euro figurerebbero una sorgente di montagna e un picchio muraiolo, sul 10 una cascata e un martin pescatore, sul 20 una valle fluviale e un gruccione, sul 50 un fiume sinuoso con una cicogna bianca, sul 100 una foce con un’avocetta e sul 200 un paesaggio marino con una sula bassana.

Il sondaggio ha già raggiunto numeri molto elevati. Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce, lo ha definito uno dei sondaggi pubblici europei di maggior successo mai realizzati.

La consultazione, però, non serve soltanto a scegliere quale immagine sarà più bella. Le nuove banconote dovranno essere progettate anche per essere più facili da riconoscere, più accessibili alle persone con problemi di vista, più difficili da falsificare e con un minore impatto ambientale.

Il nuovo volto dell’euro, dunque, comincia a prendere forma, ma non arriverà subito nei portafogli. Anche dopo la scelta del design definitivo serviranno anni per completare sviluppo, produzione e introduzione della nuova serie.

Per ora resta ancora qualche giorno per votare: la consultazione si chiude il 21 settembre.

Si vota direttamente online sul sito ufficiale della BCE. La consultazione è aperta fino alle 23.59 del 21 settembre 2026 ed è disponibile anche in italiano. Può partecipare chiunque, senza limiti di età, nazionalità o residenza; la preferenza viene conteggiata una sola volta.

Il percorso è semplice: apri la pagina BCE dedicata alle future banconote, entra nel sondaggio, guarda le dieci proposte finaliste divise tra “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, esprimi le tue preferenze e invia il questionario.