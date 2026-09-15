Gabriella Querino, 26 anni, e Sean Michieli, 25, erano partiti da Burano sabato mattina quando la loro piccola imbarcazione si è scontrata con un taxi acqueo da cinque tonnellate ed è affondata. Il corpo della giovane è stato ritrovato vicino all’isola di Campalto

Una giovane coppia, sposata da appena tre mesi, un’uscita in barca nelle acque della laguna e poi lo schianto contro un taxi acqueo. È finita in tragedia la mattinata di Gabriella Querino, 26 anni, cittadina brasiliana, e Sean Michieli, 25, che sabato erano partiti da Burano a bordo della piccola imbarcazione dell’uomo.

I due stavano cercando esche necessarie al lavoro di Sean, pescatore di vongole, quando la loro barca si è scontrata con un taxi acqueo del peso di circa cinque tonnellate, al largo dell’isola di Tessera, non lontano dall’aeroporto di Venezia. L’imbarcazione della coppia è affondata dopo l’impatto.

Sean era stato recuperato in condizioni critiche e trasferito in ospedale. Il corpo di Gabriella, invece, è stato ritrovato soltanto tre giorni dopo, intorno alle 9 del mattino, da un residente nei pressi dell’isola di Campalto, al termine di ricerche rese difficili dalle forti correnti e dalla scarsa visibilità. Alle operazioni hanno partecipato polizia, vigili del fuoco e sommozzatori specializzati.

Gabriella e Sean si erano conosciuti proprio a Venezia e si erano sposati nel giugno scorso. La giovane si era trasferita in Italia circa due anni fa e stava completando le pratiche necessarie per ottenere a sua volta una licenza di pesca, così da poter lavorare accanto al marito. «Si stava costruendo una vita lì ed era felice», ha raccontato ai media brasiliani la madre, Gisele Elorriaga.

Il conducente del taxi acqueo avrebbe riferito agli investigatori di non aver visto altre imbarcazioni prima dell’impatto. Il relitto della piccola barca è stato individuato e dovrebbe essere recuperato nell’ambito dell’inchiesta. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e, al momento, le cause dello schianto restano da chiarire.

Per la famiglia Michieli, inoltre, non sarebbe la prima tragedia in quelle acque. Nel 2007 Endrius, zio di Sean, morì a 19 anni in un incidente tra la sua piccola barca e una chiatta per il trasporto di carburante, nei pressi delle Fondamente Nove, davanti all’isola di San Michele.

La tragedia di Gabriella e Sean lascia così sospesa una storia appena cominciata: un matrimonio celebrato tre mesi fa, una vita costruita nella laguna e un incidente sulle cui cause restano ancora molte domande.