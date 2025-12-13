L’appuntamento ha rappresentato il primo passo concreto verso l’avvio degli Stati Generali della Cultura della Riviera dei Cedri, un percorso condiviso che punta a costruire una visione unitaria e strategica dello sviluppo culturale del territorio, nell’ambito del progetto “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”

Nei giorni scorsi, su iniziativa del Comune di Scalea e per il tramite dell’Assessore alla Cultura e ai Rapporti con gli Enti Locali, Annalisa Alfano, si è tenuto, presso la Biblioteca comunale, un incontro con i sindaci e gli assessori dei quindici Comuni della Riviera dei Cedri, da Tortora a Belvedere Marittimo.

L’appuntamento ha rappresentato il primo passo concreto verso l’avvio degli Stati Generali della Cultura della Riviera dei Cedri, un percorso condiviso che punta a costruire una visione unitaria e strategica dello sviluppo culturale del territorio, nell’ambito del progetto “Visioni d’Autore – Scalea Cultura”.

Confronto sulle sfide del territorio

Durante la riunione, i rappresentanti istituzionali presenti hanno avuto modo di confrontarsi su sfide, opportunità e potenzialità dell’intero comprensorio. È emersa la volontà comune di rafforzare la collaborazione tra i Comuni, valorizzare l’identità culturale territoriale e promuovere iniziative coordinate in grado di accrescere l’attrattività e la competitività della Riviera dei Cedri.

All’incontro ha partecipato anche il Sindaco di Scalea, Mario Russo, che ha espresso viva soddisfazione per l’esito della riunione e accolto con senso di responsabilità l’invito, formulato dai colleghi Sindaci presenti, a farsi promotore, insieme al Comune di Scalea, del coordinamento di questo percorso di cooperazione e sinergia istituzionale. Un ruolo che il Comune di Scalea assume con spirito di servizio, in considerazione della sua posizione centrale e della funzione naturale di riferimento all’interno della Riviera dei Cedri.

Clima costruttivo

L’Assessore Alfano ha sottolineato il clima costruttivo dell’incontro e il forte interesse manifestato anche da parte degli amministratori impossibilitati a partecipare, ma comunque pienamente coinvolti nel percorso avviato.

Nei prossimi giorni verrà trasmessa ai Comuni una bozza di proposta progettuale, corredata da una relazione sull’incontro, con l’obiettivo di arrivare a un successivo tavolo di lavoro nel mese di gennaio.

Gli Stati Generali della Cultura intendono diventare uno strumento permanente di dialogo, cooperazione e programmazione condivisa, capace di dare voce e forza a un territorio che sceglie di crescere insieme.