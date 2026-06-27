Un quarto di secolo dedicato alla promozione dell’istruzione, alla valorizzazione del merito e al sostegno delle giovani generazioni. La John R. Mott Scholarship Foundation celebra il suo venticinquesimo anniversario con una importante iniziativa a favore degli studenti universitari legati alla Calabria.

Domenica 28 giugno, alle ore 12, il Park Hotel Tyrrenian di Amantea ospiterà il Gala del 25° anniversario della Fondazione, durante il quale saranno consegnate più di 100 borse di studio ad altrettanti studenti selezionati tra oltre 360 candidati provenienti da diverse realtà del territorio.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi dell’attività della Fondazione, nata per volontà di Giovanni Motta, originario di Serra d’Aiello ed emigrato negli Stati Uniti agli inizi del Novecento. Dopo aver intrapreso un brillante percorso accademico e professionale, Motta decise di destinare parte delle proprie risorse alla creazione di opportunità formative per i giovani, con particolare attenzione alle comunità calabresi.

Dal 2001 a oggi la John R. Mott Foundation ha costruito una rete di sostegno che ha consentito a migliaia di studenti di proseguire il proprio percorso universitario. I numeri testimoniano la portata dell’impegno: in 25 anni sono state assegnate 2.721 borse di studio, contribuendo concretamente alla formazione di nuove generazioni di professionisti.

L’attività della Fondazione non si è limitata esclusivamente al settore accademico. Nel corso degli anni sono stati finanziati programmi di insegnamento dell’inglese come seconda lingua per oltre 300 studenti, sostenuta la storica Banda Musicale di Serra d’Aiello e supportate iniziative della Parrocchia di San Martino Vescovo. Durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, inoltre, la Fondazione ha contribuito all’acquisto di due ventilatori destinati all’Ospedale Annunziata di Cosenza.

La cerimonia di domenica rappresenterà dunque non soltanto la consegna delle nuove borse di studio, ma anche l’occasione per ripercorrere una storia di solidarietà e vicinanza al territorio che ha saputo unire le comunità italiane e statunitensi nel nome dell’istruzione.

Il Consiglio di Amministrazione della John R. Mott Scholarship Foundation ha ribadito, in occasione dell’anniversario, la volontà di proseguire lungo il percorso tracciato dal fondatore Giovanni Motta, continuando a investire nella formazione dei giovani e nella crescita culturale delle comunità calabresi.

Un impegno che, a venticinque anni dalla nascita della Fondazione, continua a rappresentare un esempio concreto di come il sostegno allo studio possa trasformarsi in una preziosa opportunità di sviluppo sociale e culturale.