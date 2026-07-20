Martedì 21 luglio, alle 19, il Museo dei Brettii e degli Enotri ospiterà una serata dedicata al grande intellettuale calabrese. Al centro dell'incontro il volume Il Decameron come farmaco e una lettura corale dei suoi testi

Sarà un omaggio alla figura e al pensiero di Nuccio Ordine, tra i più autorevoli intellettuali italiani contemporanei, il nuovo appuntamento di "Aperinchiostro di Luglio", promosso dall'Amministrazione comunale di Cosenza. L'iniziativa è in programma martedì 21 luglio, alle 19, al Museo dei Brettii e degli Enotri.

La serata sarà dedicata alla presentazione del volume postumo Il Decameron come farmaco. Riso e novella contro la peste per "conservare" la vita e la civile convivenza, pubblicato da La nave di Teseo. Nel saggio, Ordine propone una nuova lettura dell'opera di Giovanni Boccaccio, interpretandola come uno strumento di resistenza civile e morale, capace di opporre la forza del racconto e della cultura alle crisi e alle "pesti" del presente.

L'incontro sarà anche l'occasione per ricordare il messaggio che ha accompagnato l'intera attività del docente e saggista, scomparso nel giugno del 2023: la convinzione che arte, letteratura, musica e conoscenza, pur apparentemente "inutili" dal punto di vista economico, rappresentino il fondamento di una società libera, democratica e capace di preservare la propria umanità.

«Ricordare il professor Nuccio Ordine – afferma il sindaco Franz Caruso – non è soltanto un dovere istituzionale, ma un atto di resistenza culturale. Lo scorso anno abbiamo voluto sancire il suo legame con Cosenza conferendogli la cittadinanza onoraria, approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. Oggi celebriamo il suo lascito umano e intellettuale attraverso un libro che rappresenta un ulteriore dono alla comunità. Ci ha insegnato che la vera ricchezza di una società risiede in ciò che non si può comprare: l'arte, i classici e la conoscenza libera».

La manifestazione sarà moderata da Antonietta Cozza e si aprirà con il saluto istituzionale del sindaco. Seguiranno gli interventi critici di Chiara Cassiani e Matteo Leta.

Uno dei momenti centrali della serata sarà la lettura collettiva dedicata a Nuccio Ordine, con la partecipazione di Cinzia Calizzi, Lara Chiellino, Dario De Luca, Federica Ferreri, Cornelia Golletti, Veronica Longo Ferriolo, Carina Minervini, Carla Monaco, Miriam Petrone, Sabrina Pugliese, Andrea Russo ed Emanuela Stella, che daranno voce ad alcuni dei passaggi più significativi dell'opera del professore.

L'evento sarà arricchito dagli interventi musicali del Tarab Ensemble e si concluderà con un momento conviviale accompagnato da una degustazione.