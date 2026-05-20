Un filo invisibile, ma potentissimo, sta per unire il cuore pulsante di una metropoli globale come Londra ai boschi antichi e ricchi di storia della Presila calabrese. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 si terrà il Gemellaggio Corale Internazionale “Armonie senza confini”. Un evento straordinario che vedrà protagonisti il coro britannico Eclectic Voices diretto dal suo fondatore e trascinatore, il Maestro Scott Stroman , reduce da palcoscenici prestigiosi come il London Jazz Festival , che rompe i confini dei generi accostando la musica classica e contemporanea alle sonorità gospel, jazz, etniche e folk e il coro locale Mater Dei di Casali del Manco diretto dal Maestro Carmela Martire cuore pulsante di una comunità che custodisce con amore le proprie radici, che nei suoi 36 anni di attività ha saputo trasformare la fede in arte, diventando un punto di riferimento culturale e spirituale per l’intera Calabria.

Non si tratterà soltanto di una sequenza di note, ma di un vero e proprio ponte tra culture che condividono la stessa passione e lo stesso linguaggio universale: l’eredità corale londinese, fatta di rigore e solennità, si fonderà con la passione viscerale e la devozione della tradizione calabrese. Il weekend prevede un ricco programma che unisce l’eccellenza musicale alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche del territorio cosentino: SABATO 23 MAGGIO con la sapiente guida di don Emilio Salatino si effettuerà un suggestivo tour tra i borghi di Casali del Manco dove ad attendere gli ospiti sarà il Sindaco Francesca Pisani e l’intera giunta comunale.

Per l’occasione, la fraternità "Amici di Gesù Buon Pastore”, a cui il Vescovo ha affidato la custodia dello storico Convento di San Francesco di Paola, aprirà le porte della suggestiva struttura per un momento di convivialità. In serata, alle ore 19:00, i riflettori si accenderanno nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Pedace per il primo, attesissimo concerto.

Un momento speciale reso possibile grazie alla squisita ospitalità del parroco, don Francesco Castiglione. DOMENICA 24 MAGGIO la delegazione anglo-calabrese si sposterà nel capoluogo per una giornata immersa nell’arte. Gli ospiti visiteranno le bellezze del centro storico, il MAB (Museo all’Aperto Bilotti), la Chiesa di San Domenico, Palazzo Arnone, Villa Rendano e il Museo Diocesano messo a disposizione dal Direttore, don Salvatore Fuscaldo.

L’evento culminerà con il grande concerto finale tra le navate del maestoso Duomo di Cosenza, dove, sotto lo sguardo compiaciuto di sua eccellenza il Vescovo Mons. Giovanni Checchinato e di don Luca Perri, parroco della Cattedrale, si confronteranno due realtà uniche nel loro genere. Oltre all’immenso valore artistico, l’evento si distingue per una forte impronta sociale. Il concerto di Cosenza vuole infatti promuovere e sostenere la Cooperativa Sociale Onlus “L’Arca di Noè” di Cosenza, diretta da Alessandro Scazziota, una delle prime e più importanti Fattorie Sociali e Didattiche della Calabria, aiuto quotidiano per persone con disabilità psicofisiche, soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale e persone che scontano pene alternative alla detenzione.

Partecipare ad "Armonie senza confini” significa quindi regalarsi un momento di altissima cultura e, al contempo, contribuire fattivamente a sostenere una solida e bellissima realtà del terzo settore calabrese. Il gemellaggio, oltre ai momenti concertistici ufficiali, vivrà un importantissimo preludio dedicato alla formazione dei più giovani.

Lunedì, infatti, presso l’Istituto Comprensivo "Fausto Gullo” di Cosenza, si terrà un esclusivo workshop corale che vedrà protagonisti gli studenti della scuola. A guidare i ragazzi in questa esperienza formativa di respiro internazionale sarà proprio il Maestro Stroman. Il laboratorio didattico è fortemente voluto dalla Dirigente scolastica Rosa Maria Paola Ferraro, da sempre impegnata nella valorizzazione della pratica musicale come strumento di crescita culturale e inclusione sociale all’interno del contesto scolastico.