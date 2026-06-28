Nato a Cosenza nel 1470, fu studioso dei classici, maestro del Rinascimento e figura centrale nella tradizione culturale cittadina

Ci sono nomi che il tempo ha ingiustamente confinato tra le pagine dei libri di storia, eppure basterebbe riscoprirli per comprendere quanto profonda sia stata l'impronta che Cosenza ha lasciato nella civiltà europea. Tra questi, uno dei più luminosi è senza dubbio quello di Aulo Giano Parrasio, umanista, filologo e maestro del Rinascimento, capace di trasformare la passione per i classici in una vera missione intellettuale.

In un'epoca in cui il sapere tornava a essere il motore del progresso, egli fece della ricerca della verità nei testi antichi il centro della propria esistenza, contribuendo a quella straordinaria stagione culturale che avrebbe cambiato per sempre il volto dell'Europa. Ricordarlo oggi non significa soltanto rendere omaggio a un grande studioso, ma restituire a Cosenza uno dei suoi figli più illustri, protagonista di una storia che merita di essere raccontata e tramandata.

Un figlio della Cosenza umanistica

Aulo Giano Parrasio nacque a Cosenza nel 1470, in una città che, già dalla seconda metà del Quattrocento, respirava un clima culturale sorprendentemente vivace. La Calabria, spesso ricordata soltanto per le sue difficoltà economiche o per la sua posizione periferica rispetto ai grandi centri della penisola, custodiva invece una tradizione umanistica di grande prestigio, alimentata dalla presenza di studiosi greci giunti dopo la caduta di Costantinopoli e dall'interesse crescente per i testi dell'antichità. Fu proprio in questo ambiente che il giovane Parrasio maturò quella passione per il latino e il greco che avrebbe segnato tutta la sua esistenza. Il suo nome latino, Aulus Janus Parrhasius, non era soltanto una moda dell'epoca. Era la dichiarazione di un'identità culturale: l'uomo rinascimentale che sceglie di riconoscersi nell'eredità dell'antichità classica.

L'Umanesimo come ricerca della verità

Per comprendere davvero Parrasio bisogna liberarsi dell'immagine polverosa dello studioso chiuso tra scaffali e manoscritti. Gli umanisti del Rinascimento erano, prima di tutto, investigatori del passato. Ogni manoscritto rappresentava un enigma da risolvere. Ogni parola tramandata dagli antichi doveva essere verificata, confrontata, corretta. Parrasio dedicò la propria vita a questo lavoro minuzioso. Studiò Virgilio, Orazio, Ovidio, Cicerone, Quintiliano, Plauto, Persio e numerosi altri autori latini, confrontando le diverse copie dei testi per restituirne la forma più vicina possibile all'originale. In un'epoca in cui la stampa muoveva i primi passi, questo lavoro significava contribuire direttamente alla trasmissione della cultura europea. Non era un semplice copista. Era un filologo nel senso moderno del termine.

Tra Napoli e l'Italia dei grandi intellettuali

La fama di Parrasio lo portò presto lontano dalla sua città natale. Napoli rappresentava allora uno dei più importanti centri culturali del Mediterraneo, grazie alla corte aragonese e alla presenza di biblioteche ricchissime. Qui Parrasio insegnò eloquenza e letteratura latina, entrando in contatto con alcuni tra i maggiori umanisti italiani. Il suo metodo era rigoroso. Diffidava delle interpretazioni superficiali. Preferiva il confronto tra le fonti, l'analisi linguistica, la precisione filologica. Per lui ogni errore nella trascrizione di un testo antico equivaleva a un tradimento della storia. Questo atteggiamento gli procurò enorme prestigio, tanto che molti studiosi europei ricercavano il suo giudizio sui problemi testuali più complessi.

La "Accademia Cosentina"

Se esiste un motivo per cui il nome di Parrasio dovrebbe essere caro ai cosentini, esso risiede nel suo rapporto con quella che diventerà una delle più importanti istituzioni culturali del Mezzogiorno. La tradizione attribuisce infatti a lui una fase decisiva nella rinascita dell'Accademia Cosentina, fondata da Aulo Giano e poi resa celebre, alcuni decenni più tardi, da Bernardino Telesio. L'Accademia era una comunità di studiosi che discutevano filosofia, letteratura, scienza, storia e filologia. In un'epoca in cui le università erano ancora fortemente legate all'insegnamento medievale, queste accademie rappresentavano laboratori di idee nuove. Parrasio contribuì a farne un centro di confronto libero e aperto, anticipando quello spirito critico che avrebbe caratterizzato il Rinascimento maturo.

Un carattere indipendente

Le fonti raccontano un uomo severo con se stesso e con gli altri. Non cercò mai il favore dei potenti. Preferiva l'autorevolezza conquistata attraverso lo studio. Molti dei suoi contemporanei lo descrivono come uno studioso instancabile, capace di trascorrere intere giornate sui codici antichi. La sua ricchezza non consisteva nei beni materiali, ma nella biblioteca personale, costruita pazientemente nel corso degli anni. I libri erano il suo vero patrimonio.

L'eredità lasciata all'Europa

Parrasio morì nel 1522, lasciando manoscritti, annotazioni e commenti che continuarono a circolare tra gli studiosi anche dopo la sua scomparsa. Molte delle sue osservazioni filologiche furono riprese da editori e umanisti delle generazioni successive. Il suo contributo, apparentemente invisibile agli occhi del grande pubblico, fu invece fondamentale. Ogni volta che leggiamo un testo latino nella sua forma più corretta, dietro quelle pagine si nasconde il lavoro silenzioso di uomini come lui. La storia della cultura è fatta anche di queste figure: persone che non cercano la gloria personale, ma la verità dei testi.

Perché ricordarlo oggi

Viviamo in un tempo in cui tutto sembra consumarsi rapidamente. Ricordare Aulo Giano Parrasio significa allora riscoprire il valore della lentezza, dello studio e della ricerca paziente. Significa comprendere che una città diventa davvero grande non soltanto per i suoi monumenti, ma anche per gli uomini che hanno saputo farne un luogo di pensiero. Cosenza possiede un patrimonio culturale immenso, spesso poco conosciuto persino dai suoi abitanti. Figure come Parrasio dimostrano che questa terra non è stata soltanto spettatrice della storia italiana, ma ne è stata protagonista, contribuendo alla costruzione dell'Umanesimo europeo.