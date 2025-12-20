Dal 1995 Barbara Marchio ha avviato la sua carriera come conduttrice di programmi sportivi e di attualità, oltre che come presentatrice del telegiornale per l’emittente Rete Alfa. La sua esperienza si è ampliata con altre emittenti come Telecittà, Cam Tele 3 e Metrosat tv: «Ho sempre cercato di entrare nelle case nella maniera più garbata, più tranquilla possibile, cercando di dare dei contenuti nella maniera più piacevole e questo devo dire mi è sempre riuscito naturalmente» ha raccontato al nostro network.

«Al di là dell’obiettivo, in apparenza molto freddo - ha detto durante l’intervista rilasciata negli studi di Cosenza Channel - ho sempre visto il genitore, la casalinga piuttosto che la nonna, per cui mi sono sempre posta il problema di comunicare nella maniera più semplice possibile per arrivare e in questo sono riuscita, oggi è tutto lavoro che mi trovo peraltro in quella che è la mia nuova attività». Dal 2015 insegna storia e filosofia nella scuola secondaria di II grado. Attualmente è attiva presso il Liceo Classico Telesio di Cosenza, dove gestisce l’ufficio stampa e coordina laboratori di comunicazione, giornalismo e scrittura creativa.

Recentemente ha guidato progetti formativi per studenti, assumendo il ruolo di tutor in simulazioni giornalistiche Rai e laboratori su podcast e interviste, collaborando con vari esperti del settore. È autrice, inoltre, dello spettacolo dedicato a Falcone e Borsellino, presentato durante la giornata nazionale contro la mafia presso l’Auditorium Guarasci del Telesio nel 2023, e del cortometraggio vincitore del Concorso nazionale “Il Manifesto di Ventotene” nello stesso anno.

L’anno seguente ha curato la sceneggiatura del “processo alla razza”, interpretato dagli studenti del Telesio durante la giornata nazionale della Shoah. Di seguito la video intervista integrale a Barbara Marchio.