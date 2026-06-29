Successo per la quinta edizione della rassegna promossa dall'Accademia dell'Ancia. Sei serate di musica, dalla classica al moderno, con la partecipazione dell'Orchestra Giovanile del Tirreno e un omaggio alla Festa della Musica

Si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico la V Settimana Concertistica dello Studente, organizzata dall’Accademia dell’Ancia di Belvedere Marittimo e diretta da Carmine Sangineto. La manifestazione si è svolta dal 17 al 22 giugno presso l’Anfiteatro Comunale, coinvolgendo allievi, docenti, famiglie e appassionati di musica provenienti da tutta la costa tirrenica cosentina.

Nel corso delle sei serate si sono alternate sul palco le classi di Canto, Batteria, Chitarra, Pianoforte, Violino, Fisarmonica, Organetto e Strumenti a Fiato, offrendo al pubblico un programma ricco e variegato che ha valorizzato il percorso formativo svolto dagli allievi durante l’anno accademico.

Particolarmente significativa la serata del 21 giugno, coincisa con la Festa della Musica. Ad aprire il concerto è stato Giovanni Carobene, vincitore della sezione Percussioni del Premio Internazionale San Valentino 2026, che ha proposto una brillante esibizione, confermando il livello raggiunto nel proprio percorso artistico.

A seguire si sono esibite la classe di Musica d’Insieme dell’Accademia dell’Ancia e l’Orchestra Giovanile del Tirreno, protagoniste di una serata che ha celebrato la musica come strumento di crescita, condivisione e aggregazione.

L’Accademia dell’Ancia rappresenta oggi una delle realtà musicali più attive dell’Alto Tirreno Cosentino. Nell’anno accademico appena concluso ha raggiunto quasi 200 iscritti, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti provenienti da numerosi comuni del comprensorio.

L’Accademia è convenzionata con il Conservatorio di Musica “Saverio Arlia” di Nocera Terinese e Catanzaro, offrendo agli studenti la possibilità di proseguire il proprio percorso attraverso studi accademici riconosciuti.

«La soddisfazione più grande – afferma il direttore Carmine Sangineto – è vedere gli allievi crescere anno dopo anno, acquisire sicurezza e vivere la musica come un’esperienza di formazione e di vita. La Settimana Concertistica rappresenta il momento culminante di questo percorso ed è il risultato del lavoro quotidiano di allievi, docenti e famiglie.»

Anche quest’anno la manifestazione si conferma tra gli appuntamenti culturali più partecipati dell’inizio dell’estate belvederese, contribuendo a valorizzare i giovani talenti e a promuovere la cultura musicale sul territorio.