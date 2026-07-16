Una piazza attraversata dal silenzio, dall’emozione e da una testimonianza capace di andare oltre le pagine di un libro. Nel centro storico di Castrolibero, la presentazione di Afferra il tuo miracolo. Oltre la realtà di Carolina Liporace si è trasformata in un momento collettivo di riflessione sul dolore, sulla speranza e sulla necessità di accompagnare con umanità chi affronta una malattia.

L’incontro si è svolto in Piazza XX Settembre, dove la comunità ha accolto il volume curato da Ida Andreoli e pubblicato dalla casa editrice ilfilorosso.

Il libro nasce dai diari personali scritti da Carolina durante il difficile percorso della malattia oncologica. Pensieri, paure e momenti di quotidianità diventano così una testimonianza rivolta non soltanto a chi vive un’esperienza simile, ma anche ai familiari, agli operatori sanitari e a quanti sono chiamati a stare accanto a una persona sofferente.

I diari della malattia diventano una testimonianza condivisa

La serata non ha assunto i contorni di una tradizionale presentazione editoriale. Le parole affidate al volume hanno costruito un dialogo intimo con il pubblico, trasformando l’esperienza individuale dell’autrice in una riflessione capace di coinvolgere l’intera comunità.

Nel corso dell’incontro, la malattia è stata raccontata come un «tempo sospeso», diviso tra la durezza delle terapie e il valore dei piccoli momenti della vita quotidiana.

Proprio in questa dimensione, segnata dall’incertezza e dalla sofferenza, Carolina ha cercato una luce alla quale aggrapparsi. Una speranza non legata soltanto all’esito delle cure, ma alla capacità di continuare ad amare, riconoscere la bellezza e attribuire significato a ogni istante.

Il richiamo a una medicina dal volto umano

Uno dei temi centrali emersi durante il confronto ha riguardato il rapporto tra paziente e sistema sanitario.

La testimonianza contenuta nel libro richiama l’urgenza di una medicina che non si limiti all’applicazione dei protocolli terapeutici, ma sappia considerare la persona nella sua interezza, con le sue fragilità, le sue paure e il bisogno di essere ascoltata.

Curare, secondo il messaggio restituito durante la serata, significa anche accompagnare, comprendere e riconoscere la dignità del paziente. L’efficacia tecnica delle terapie deve quindi procedere insieme alla capacità di costruire relazioni fondate sull’empatia.

L’importanza dell’ascolto durante le cure

Il libro pone al centro il valore umano dell’assistenza. Un gesto, una parola o la disponibilità all’ascolto possono assumere un significato profondo per chi affronta un percorso oncologico.

La riflessione sviluppata in Piazza XX Settembre ha così superato la vicenda personale, diventando una sollecitazione rivolta alle istituzioni, ai professionisti della sanità e all’intera società.

Il miracolo come trasformazione interiore

Il titolo del volume racchiude il messaggio più intenso della testimonianza di Carolina Liporace. Il «miracolo» da afferrare non coincide necessariamente con una guarigione fisica, che la realtà può talvolta negare.

Il miracolo viene individuato nella trasformazione interiore, nella possibilità di non lasciare che la malattia cancelli la speranza e nella forza di mantenersi aperti all’amore anche nei momenti più difficili.

È la riscoperta del valore del tempo, degli affetti e delle esperienze apparentemente più semplici. Una prospettiva che rende il libro una guida emotiva anche per chi sta attraversando altre forme di crisi o sofferenza.

Prevenzione ed empatia nel messaggio alla comunità

Durante l’incontro è stata richiamata anche l’importanza della prevenzione, accanto alla necessità di sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti dei malati e delle loro famiglie.

La partecipazione del pubblico e il raccoglimento che ha accompagnato gli interventi hanno mostrato quanto la vicenda raccontata nel volume abbia saputo lasciare un segno nella comunità.

Le parole di Carolina continuano così a offrire conforto e a generare una riflessione sul modo in cui ogni persona può affrontare la fragilità senza rinunciare alla propria dignità e alla speranza.

I protagonisti dell’incontro a Castrolibero

Alla serata hanno partecipato le dottoresse Stefania Galasso e Dina Fragale, il ministro di culto Antonio Liporace e la lettrice Emilia Sabato.

Sono intervenuti anche l’assessore alle associazioni Ilio Perri e la storica e critica d’arte Mariateresa Buccieri, che ha moderato l’incontro.

Gli organizzatori hanno ringraziato l’Amministrazione comunale per la concessione dello spazio, insieme agli agenti della Polizia locale, al personale addetto alla manutenzione e al pubblico presente in Piazza XX Settembre.