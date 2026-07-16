L'appuntamento è in programma sabato 1° agosto alle 19.30, promosso dalle Parrocchie di San Leone Vescovo e di Santa Maria del Gamio e delle Armi. Il ricavato sarà destinato ai lavori di ristrutturazione della chiesa patronale

Una serata all'insegna della solidarietà e della partecipazione per contribuire al recupero di uno dei luoghi simbolo della comunità. È questo lo spirito della cena di beneficenza in programma sabato 1° agosto, alle 19.30, in piazza Matteotti a Saracena, promossa dalle Parrocchie di San Leone Vescovo e di Santa Maria del Gamio e delle Armi della Diocesi di Cassano allo Ionio.

L'iniziativa si svolgerà nella piazza che i saracenari continuano a chiamare affettuosamente "piazza Santo Lio", proprio perché si trova davanti alla chiesa di San Leone, patrono del paese. L'intero ricavato della serata sarà destinato alla ristrutturazione della chiesa patronale, contribuendo a sostenere gli interventi di recupero dell'edificio.

L'appuntamento, che si rinnova ogni anno, rappresenta anche un momento di memoria e riconoscenza. L'edizione di quest'anno sarà infatti dedicata a don Domenico Cirianni, don Fulgenzio Nguza Mikaz e don Leone Boniface, sacerdoti che hanno svolto il proprio ministero a Saracena lasciando un ricordo profondo nella comunità.

Per gli organizzatori, la cena vuole essere un gesto concreto di condivisione e gratitudine, un'occasione per ricordare il servizio svolto dai tre sacerdoti e, allo stesso tempo, contribuire alla tutela di un luogo che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e identitario per l'intera comunità.