A dare l'allarme sono stati i coinquilini, che lo hanno trovato privo di vita nel letto. Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza. I carabinieri indagano per chiarire le cause del decesso, mentre l'ipotesi prevalente resta quella di un malore

Un ragazzo francese di 24 anni, studente Erasmus a Genova, è stato trovato morto nella mattinata di oggi all'interno dell'appartamento in cui viveva con altri studenti, nel centro storico della città. La tragedia si è consumata in uno stabile di via Gramsci.

A lanciare l'allarme, intorno alle 11, sono stati i coinquilini, insospettiti dal fatto che il giovane non si fosse ancora alzato dal letto. Una volta entrati nella sua stanza, lo hanno trovato privo di sensi e hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati il personale del 118, i volontari della Croce Verde Genovese e un'automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ventiquattrenne.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva partecipato la sera precedente a una festa e, una volta rientrato a casa, si sarebbe coricato ancora vestito. Sarebbe stato proprio in quelle ore che si è verificato il decesso.

I primi accertamenti eseguiti sul corpo non avrebbero evidenziato segni di violenza. L'ipotesi al momento ritenuta più probabile dagli investigatori è quella di un malore improvviso sopraggiunto durante il sonno, ma saranno gli esami disposti dall'autorità giudiziaria a chiarire con certezza le cause della morte.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della stazione della Maddalena, coordinati dal pubblico ministero Paola Crispo, che stanno raccogliendo testimonianze e tutti gli elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dello studente e ad escludere qualsiasi altra eventualità.

La vicenda richiama un altro drammatico episodio avvenuto nei mesi scorsi, quando la studentessa palermitana Sofia Barillà, ventenne in Erasmus in Portogallo, fu trovata senza vita nella propria abitazione. In quel caso gli accertamenti medico-legali attribuirono il decesso a cause naturali, provocate da un'ischemia cardiaca.