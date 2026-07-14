Completato il calendario del festival al via dal 23 luglio in piazza XV marzo che ha come tema le Radici. La super ospite sarà Serena Brancale nella serata conclusiva di giovedì 30

Dargen D’Amico è l’ultimo nome, finora tenuto nascosto dal Comune di Cosenza, che completa il cartellone artistico di Invasioni 2026. La kermesse storicizzata di Palazzo dei Bruzi animerà le notti del centro storico bruzio dal 23 al 30 luglio quando Serena Brancale completerà le esibizioni nel cuore della città vecchia. Questa mattina, nel Salone di Rappresentanza del Municipio, si è tenuta la presentazione della storica manifestazione nata nel 1998 e divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cosentina.

A illustrare il programma sono stati il sindaco Franz Caruso, il consigliere delegato agli Eventi Francesco Turco, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il dirigente del Settore Cultura Giuseppe Bruno e la coordinatrice del Festival Carmela Caligiuri, che hanno presentato gli appuntamenti e le novità dell'edizione 2026.

Il programma di Invasioni 2026, lo storico Festival di Cosenza

Come detto, saranno sette giorni ricchi di eventi musicali per il Festival delle Invasioni di Cosenza giunto all’edizione del 2026. Tutti i giorni, a partire da mezzanotte, DJ set in Villa Vecchia. Per ogni evento l’ingresso sarà gratuito.

Giovedì 23 luglio : Dargen D’Amico in concerto – Piazza XV Marzo alle ore 22

in concerto – Piazza XV Marzo alle ore 22 Venerdì 24 luglio: Giuliano Palma in concerto. Opening act: Lumpen Street Punk ed Heroes da Cosenza - Piazza XV Marzo alle ore 22

in concerto. Opening act: ed Piazza XV Marzo alle ore 22 Lunedì 27 luglio: Enzo Avitabile & I Bottari in concerto. Opening act: Giovanni Segreti Bruno – Piazza XV Marzo alle ore 22

in concerto. Opening act: Giovanni Segreti Bruno – Piazza XV Marzo alle ore 22 Martedì 28 luglio: Stefano “Cisco” Bellotti. Opening act: Speedy – Piazza XV Marzo alle ore 22

Opening act: Speedy – Piazza XV Marzo alle ore 22 Mercoledì 29 luglio: Luminae Song – Opera Florea, un giardino di fuoco, della Compagnia Opera Fiammae; Brutia Brass , in “Blue Notes & Dolce Vita”; Paolo Buonvino, in “Racconti di ispirazione” – Piazza XV Marzo alle ore 22

– Opera Florea, un giardino di fuoco, della Compagnia Opera Fiammae; , in “Blue Notes & Dolce Vita”; in “Racconti di ispirazione” – Piazza XV Marzo alle ore 22 Giovedì 30 luglio: Serena Brancale in concerto – Piazza XV Marzo alle ore 22

Franz Caruso: «Appartenenza, restanza, ritornanza»

«Dal 23 al 30 di luglio a Cosenza saranno Invasioni - ha commentato il sindaco Franz Caruso - perché come ogni anno ormai si registra il ritorno di una manifestazione che abbiamo riportato al centro degli interessi e degli interventi del Comune nel periodo estivo. Dopo le iniziative della Notte bianca che ha assegnato l'inizio di questo sistema non abbiamo eventi singoli, abbiamo un'organizzazione complessiva che vuole mettere Cosenza al centro dell'attenzione e farla diventare punto di riferimento di un turismo di qualità al quale noi puntiamo. Le Invasioni è un ritorno alle origini, quest'anno il refrain è le radici che si basano su tre claim, appartenenza, restanza, ritornanza».

«Per noi è importante perché non solo ricorda quelle che sono state le iniziative e le storie del passato, ma si proiettano sempre al futuro perché ogni anno noi metteremo sempre qualcosa di nuovo e di diverso per rinnovare nella tradizione il culturale e di spettacoli in un momento particolarmente importante per la città» ha aggiunto Caruso. «Non si deve svuotare la città - ha evidenziato ancora il sindaco - la città vive e continuerà a vivere anche ad agosto e noi vogliamo rivolgere l'attenzione a tutti i cosentini e per cosentini non intendo i residenti della città».

«Cosenza deve vivere anche a luglio e ad agosto – ha concluso il primo cittadino -. Noi cercheremo di mettere in campo tante iniziative, non tutte come Invasioni, ma altrettanto importanti per il resto del periodo estivo nella nostra città e soprattutto nella nostra periferia».