Un’importante occasione di accrescimento culturale e formativo per gli studenti dell’indirizzo Odontotecnico dell’Ipsia Leonardo Da Vinci di Castrovillari. Nei giorni scorsi, infatti, gli alunni delle classi 3A ODO, 3B ODO, 4A ODO e 5A ODO, accompagnati dai docenti Vincenzo De Marco, Gianfranco Orsi e Virginia D’Augusta, hanno preso parte al 4° Congresso Odontolevante, svoltosi presso il Park Hotel San Michele di Martina Franca.

L’iniziativa ha visto la partecipazione, oltre che della scuola castrovillarese, anche degli istituti di Martina Franca, Taranto e Sava, inserendosi nel più ampio Progetto FederScuola, promosso da FederOdontotecnica. Un progetto che coinvolge scuole, docenti di laboratorio e studenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione e mondo professionale.

Durante il congresso sono intervenuti esperti di comprovata esperienza, giovani professionisti e rappresentanti del comparto produttivo, che hanno affrontato i temi più attuali e strategici dell’odontotecnica moderna. Ampio spazio è stato dedicato all’innovazione tecnologica, all’evoluzione dei processi produttivi e ai nuovi modelli formativi che stanno ridefinendo la professione.

Per FederOdontotecnica, il ricambio generazionale rappresenta uno degli obiettivi centrali: l’associazione crede fortemente nei giovani e nella loro capacità di portare innovazione e valore nel settore. Proprio per questo, studenti e futuri professionisti sono posti al centro delle attività e delle iniziative formative.

A rendere la giornata ancora più significativa è stato l’incontro con il Maestro Lanfranco Santocchi, che ha regalato agli studenti una lezione intensa e coinvolgente sul senso della forma, dell’estetica e della bellezza nella professione odontotecnica, offrendo spunti di riflessione che vanno oltre la tecnica, toccando la dimensione artistica e culturale del mestiere.

Per gli studenti dell’Ipsia “Leonardo Da Vinci” si è trattato di un’esperienza formativa e altamente motivante, capace di arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze, preziose per affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione il futuro ingresso nel mondo del lavoro.