Diciassette posti per formarsi gratuitamente come operatore museale multimediale, con lezioni teoriche e un’esperienza diretta all’interno del Museo dei Brettii e degli Enotri. Il Comune di Cosenza ha pubblicato l’avviso per selezionare i partecipanti al percorso riconosciuto dalla Regione Calabria, il cui avvio è previsto nel mese di ottobre.

Il corso sarà organizzato dall’ente di formazione “Associazione La Forma”. La partecipazione non comporterà costi per gli allievi: il Comune finanzierà infatti un voucher individuale destinato a coprire integralmente la quota prevista.

L’iniziativa rientra nel “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate” e, in particolare, nel progetto dedicato alla riqualificazione del centro storico di Cosenza, nell’area dei Casali.

Cosa fa l’operatore museale multimediale

La figura professionale è chiamata a occuparsi dell’accoglienza e della prima informazione dei visitatori, della gestione dei flussi di accesso e delle esigenze degli utenti. Tra i compiti rientra anche la trattazione degli eventuali reclami.

L’operatore contribuisce inoltre alla valorizzazione degli elementi storici e culturali legati alle collezioni museali e al patrimonio del territorio. Le sue competenze comprendono la custodia e la sorveglianza dei beni culturali, insieme al monitoraggio del corretto funzionamento dei dispositivi predisposti per la sicurezza delle opere e delle persone.

La formazione punta quindi a integrare le attività tradizionali di accoglienza e vigilanza con l’impiego degli strumenti multimediali utilizzati per comunicare e rendere accessibili i contenuti culturali.

Seicento ore tra lezioni e stage

Il percorso avrà una durata complessiva di 600 ore. Il programma comprende 180 ore di lezioni in presenza, altre 180 di formazione a distanza e 240 ore di stage.

Le attività in aula si svolgeranno nella sede dell’Associazione La Forma, in via Pietro Buffone 21, nella zona di via Popilia a Cosenza. La parte a distanza sarà erogata attraverso la piattaforma di apprendimento online dell’ente.

Conclusa la fase teorica, gli allievi svolgeranno lo stage nel Museo dei Brettii e degli Enotri. Sono previste tre lezioni alla settimana, alternate tra presenza e formazione a distanza.

Requisiti e prove finali

Possono partecipare alla selezione le persone maggiorenni che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale. Per i candidati stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento.

Nella formazione della classe sarà riconosciuta una precedenza ai disoccupati e a coloro che si trovano alle prime esperienze professionali.

Al termine del corso si svolgeranno in presenza gli esami conclusivi, articolati in una prova scritta con domande a risposta multipla e in un colloquio orale. Per essere ammesso alle prove, ogni partecipante dovrà aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive.

Come presentare la candidatura

Le domande dovranno essere trasmesse entro il 20 settembre 2026 all’indirizzo di posta elettronica laforma.scuola@gmail.com. In alternativa, la documentazione potrà essere consegnata a mano nella sede dell’agenzia formativa, in via Pietro Buffone 21 a Cosenza.

I candidati dovranno presentare il modulo di iscrizione contenuto nell’Allegato A dell’avviso, compilato e firmato, insieme alla copia di un documento d’identità valido. Il modello può essere scaricato dal sito dell’Associazione La Forma, all’indirizzo www.associazionelaforma.it.

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere allo stesso indirizzo di posta elettronica oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 375 9148437.