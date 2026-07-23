Francesca De Rose guiderà il Rotary Club Agorà–Res Publica anche durante l’anno rotariano 2026-2027. La conferma è stata ufficializzata nel corso della cerimonia del Passaggio del Collare, celebrata il 22 luglio nella cornice di Tenuta Contessa, a Lattarico, alla presenza del governatore del Distretto 2102 Dino De Marco.

L’appuntamento ha segnato l’inizio del nuovo anno di attività del Club, fondato e presieduto dall’imprenditrice cosentina. Alla cerimonia hanno partecipato autorità rotariane e civili, rappresentanti delle istituzioni, presidenti dei Club dell’area urbana di Cosenza e dell’Alto Tirreno cosentino e numerosi ospiti.

Presentata la squadra del nuovo anno

Durante la serata sono stati presentati il Consiglio direttivo e i componenti della squadra chiamata ad affiancare Francesca De Rose nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative previste per il 2026-2027.

La cerimonia è stata caratterizzata anche dall’ingresso di nuovi soci e dal conferimento della nomina di socio onorario. La presenza dei rappresentanti dei diversi Club del territorio ha offerto inoltre un’occasione di confronto sulle possibili collaborazioni da sviluppare nel corso dell’anno.

Agorà–Res Publica viene presentato come il primo Club innovativo di scopo del Distretto Rotary 2102. Il progetto punta a coniugare il tradizionale impegno rotariano con nuove modalità di partecipazione e con un rapporto diretto con comunità locali e istituzioni.

«Un punto di riferimento per il territorio»

Nel suo intervento, Francesca De Rose ha ribadito la volontà di consolidare il Club come punto di riferimento per il territorio, gli enti pubblici e le realtà sociali locali.

La programmazione sarà costruita attorno a progetti ispirati ai valori del Rotary e alle sue Cinque Vie d’Azione, con particolare attenzione al servizio, alla crescita delle comunità e alla cooperazione tra professionalità differenti.

L’obiettivo dichiarato è trasformare le relazioni tra soci, istituzioni e associazioni in iniziative concrete, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e di generare occasioni di partecipazione e sviluppo.

Uno sguardo alle collaborazioni internazionali

Tra le priorità del nuovo anno rotariano figura anche il rafforzamento dei rapporti con Club e realtà internazionali. La presidenza intende favorire il dialogo e lo scambio di esperienze oltre i confini nazionali, costruendo una rete di collaborazioni utile a promuovere progetti condivisi.

Secondo la linea indicata dalla presidente, la cooperazione internazionale può rappresentare uno strumento per valorizzare le competenze locali, favorire lo sviluppo dei territori e rafforzare i rapporti tra comunità diverse.

A concludere la cerimonia è stato il governatore Dino De Marco, che ha espresso apprezzamento per il percorso avviato da Agorà–Res Publica e ha rivolto alla presidente e ai soci gli auguri per il nuovo anno di attività.